和黃嘉千打離婚官司 夏克立下一步動向曝光了

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記者林怡秀／即時報導
夏克立上課時積極發問問題。圖／文策院提供
夏克立上課時積極發問問題。圖／文策院提供

由文策院與 AR Asia Production 以及韓國 Something Special 兩大製作公司攜手推動的「LEAP 非戲劇類節目共同開發計畫」，日前(4月10日到12日)在台北進行第一階段的「大師講堂」課程，來台授課的重量級韓綜製作人挖心掏肺完全不藏私，不只講成功的節目案例，也大方分享失敗的原因，讓來自電視台、製作公司、影音創作者等共50組學員們獲益匪淺，紛紛舉手搶問，熱烈互動程度讓韓方導師們相當驚喜。

此次「大師講堂」課程中的韓綜製作人，可說是近年來台最強師資，從製作韓國史上集數最多的綜藝節目「Running Man」的金美蓮；節目長達 9 季並授權 25 個地區改編的「I Can See Your Voice」的張貞熙；以「海妖的呼喚：火之島生存戰」榮獲韓國第 2 屆青龍系列大獎綜藝、教養節目類最佳作品的高研究；專長多個美食節目，包含來台灣出外景的「吃貨 48 小時」的申相鎬；創作出被稱為韓綜戀愛綜藝始祖「Heart Signal」的申女貞以及打造「The Genius」、「Society Game」、「大逃出」及「女高推理班」等燒腦綜藝的鄭鐘然，傳授各種不同類型綜藝製作內容。

除此之外更有 AR Asia Production 創辦人陳安怡講授「綜藝節目如何吸引品牌贊助」 、Something Special 創辦人黃振宇親傳「如何設計全球看懂的綜藝模式及版權保護」以及副總裁金仁淳分享「綜藝模式如何商業最大化」鑽石級師資與課程，立刻吸引業界電視公司平台、製作團隊、創作人等踴躍報名加入甄選。

藝人夏克立也是這次學員之一，目前跟朋友一起製作節目的他，特別報名這次「LEAP 非戲劇類節目共同開發計畫」，希望能借鏡韓國的製作方式做出比較符合國際市場的節目，課程中他不僅積極發問，直呼學到很多，尤其是關於保護智慧財產權跟 IP 的部分，未來也會思考如何將課堂所學應用在自己未來的內容製作裡。夏克立也說如果未來要製作節目，不會只做單一類型的，戀愛類型一定是其中的元素之一，因為愛情是大家很有興趣的話題。

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