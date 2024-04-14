致敬「與龍共舞」葉德嫻？劉嘉玲龍蝦裝 網笑：Sit Down Please設計

劉嘉玲穿著龍蝦裝替梁朝偉領獎。（中通社）

第42屆香港 電影金像獎頒獎禮日前登場，當晚，擔任「最佳新演員」、「新晉導演」頒獎嘉賓的劉嘉玲，以「龍蝦裝」造型登場，隨即成為全場焦點，有網友笑稱劉嘉玲是向電影「與龍共舞」中葉德嫻的龍蝦裝致敬。

1991年的「與龍共舞」由劉德華、張敏、葉德嫻、吳孟達 主演，講述劉德華飾演的富商因意外失去身分，在鄉下遇到張敏，全力追求真愛的故事。電影中不乏搞笑情節，其中一場講述張敏跟媽媽葉德嫻出席舞會，不慎胸前卡了隻大龍蝦。為了不出洋相，硬說衣服是義大利 設計師「Sit Down Please」新作，龍蝦裝一度成為港片中經典搞笑橋段。

有網友笑問，劉嘉玲的龍蝦裝也是「Sit Down Please」設計的嗎？還有人說，「『與龍共舞』領先潮流33年」、「劉嘉玲向葉德嫻致敬」。

據悉，劉嘉玲的這套禮服是義大利高奢品牌Schiaparelli 2024年春夏系列設計作品、官方定價9900歐元。早前在巴黎時裝周展出2024年春夏系列設計作品時，便有這套龍蝦裝。