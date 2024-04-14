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讓群演在零下10幾度乾等？ 虞書欣爆耍大牌 劇組回應了…

娛樂新聞組／即時報導
虞書欣(左)和林一合作電視劇「噓，國王在冬眠」，卻爆出耍大牌風波。
虞書欣(左)和林一合作電視劇「噓，國王在冬眠」，卻爆出耍大牌風波。

選秀節目出道、頂著「小作精」人設標籤的大陸女星虞書欣，自從電視劇「蒼蘭訣」暴紅後，片約不斷，晉升新生代流量小花。近日，她搭檔男演員林一拍攝偶像劇「噓，國王在冬眠」，不料卻被爆出在片場耍大牌，讓臨時演員們在零下十幾度天氣中枯等，掀起網友熱議。

「噓，國王在冬眠」改編自同名小說，講述虞書欣飾演的軟萌女漫畫家，意外捲入醜聞事業遇低潮，她偶然邂逅林一飾演的高冷教練，兩人互相激勵、一同成長的故事。該劇是在冰天雪地的吉林取景拍攝，日前預約人數已破50萬。

根據網友爆料指出，拍攝當天，因為女主角虞書欣發脾氣不願開拍，臨時演員們只能在零下十幾度的天氣下，穿著薄薄的衣服乾等，最後拍了八個多小時。爆料者痛訴劇組「不管群眾演員的死活」、「以工作威脅群眾演員不讓走」。

對此，「噓，國王在冬眠」劇組發聲明表示，所有主演都嚴格遵守劇組規定、服從安排，並沒有任何不敬業的行為，並強調若是再散播不實言論，將採取法律手段處理。虞書欣工作室也同步發聲，澄清絕對沒有任何耍大牌的行為，並對涉嫌侵權的內容進行全面取證，除了表示將嚴肅究責，也要求造謠者賠禮道歉。

其實，虞書欣不是第一次被指耍大牌，有網友爆料她在拍「少主且慢行」時不僅全程用替身，更因為助理為她打傘遮陽不到位，她就當場開罵對方，一度引起網友痛斥「沒教養，很討厭」。

但也有網友表示，書欣一向給陽光、積極形象，她私下與粉絲的互動，也相當真誠和熱情，實在很難與「耍大牌」聯想在一起。

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