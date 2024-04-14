香港金像獎／劉嘉玲代梁朝偉領獎 掛「金龍蝦」現身

劉嘉玲擔任第42屆香港電影金像獎頒獎嘉賓。（香港中通社）

第42屆香港 電影金像獎頒獎禮於14日在香港文化中心大劇院舉行。率先出場頒發「最佳新演員」及「新晉導演」獎項的頒獎嘉賓劉嘉玲，以「龍蝦裝」造型登場，致敬經典電影「與龍共舞」葉德嫻裡的造型，相當搶鏡。

劉嘉玲穿上黑色晚裝，將義大利 品牌Schiaparelli 2024年春夏系列設計作品、官方價9,900歐元（約1萬545美元）金龍蝦掛在胸前，和電影「與龍共舞」葉德嫻的「龍蝦裝」有異曲同工之妙。劉嘉玲登場就搶眼，接著與台下嘉賓討論「專業演員」。

劉嘉玲分享個人經歷，說道：「以我入行40年的經驗，我覺得最重要的是有耐性，怎麼說呢？我想跟大家分享一個故事，有一個演員在1990年憑『說謊的女人』提名香港電影金像獎最佳女演員，提名6次經歷21年，終於喺在2011年憑『狄仁傑之通天帝國』拿到最佳女主角獎。所以我覺得作為一個演員，專業演員呀，除了要等位子！等好劇本，最緊要就是要有耐性。」語畢獲得全場掌聲。

劉嘉玲的先生梁朝偉 今天以電影「金手指」拿下第6座香港金像獎影帝，他沒有出席，由劉嘉玲代領，她說：「我知道梁朝偉一拿獎，很多人都會說又是他，但我多麼多年在他身邊，我覺得梁朝偉是一個很偉大的演員，梁朝偉付出的是500、1000分的努力，我們香港有個這麼偉大的演員，應該值得驕傲，香港電影加油。」