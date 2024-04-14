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葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

記者林怡秀／即時報導
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

黃子佼事件鬧得沸沸揚揚，資深狗仔葛斯齊日前上許聖梅主持的直播節目「危機女王」，葛斯齊先前曾爆料有個男藝人比黃子佼還糟糕，葛斯齊強調自己不是想講人名，只是希望社會上能關注有這樣的事情存在，他並出示照片給許聖梅看，許聖梅看了一眼說「我認識他」，還表示「你們真的不要問我是誰，好可怕。」

許聖梅雖然沒講出人名，但她對葛斯齊說「我覺得不會啦，我覺得他洗心革面了。」葛斯齊卻說「不可能，這個東西是妳知道在他發生重大事情之後又發生的。」意味該名男星曾經出過事，許聖梅反問葛斯齊這名男星哪裡可惡？葛斯齊爆料有位公關找此名男星來試菜，結果菜試到一半，男星和公關就一起到廁所，許聖梅質疑「他還有這個能耐喔？是最近的事嗎」，葛斯齊表示這是疫情前後的事，讓許聖梅嘖嘖稱奇。

接著許聖梅透露該名男星已有元配，葛斯齊問許聖梅會覺得驚訝嗎？許聖梅說「因為我覺得他經歷了一個風波，應該已經不會了。」葛斯齊則說，以前在報社跟拍該男星，每次都拍到跟不同的人，「他現在走隱藏版的，更嚴重。」許聖梅也整理了葛斯齊所給的線索，透露該名男藝人過去確實身邊很多妹，「但他經歷一些風波後，我一直認為他洗心革面，他不是老的，算中生代，之前的風波滿大的，他有多角化經營演藝事業，主持只是他其中一環。」她也請所有網友息怒，「小葛的料確實不是空穴來風，沒講出人名，是因為爆料的人也沒有要講。」

黃子佼 疫情

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