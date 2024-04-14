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金秀賢爸爸再婚他沒去 破碎成長背景再度被掀

記者李姿瑩／即時報導
金秀賢因爸爸再婚成為新聞焦點。圖／摘自IG
金秀賢因爸爸再婚成為新聞焦點。圖／摘自IG

金秀賢主演的「淚之女王」叫好叫座，他卻因爸爸再婚，父母離異的成長往事再次成為新聞焦點。因為金秀賢爸爸金忠勳13日舉辦婚禮，身為韓流巨星的兒子金秀賢並未出席，成為賓客熱議八卦。

金秀賢的父親金忠勳是韓國80年代搖滾樂團「Seven Dolphins」主唱，因生性風流，在金秀賢還小的時候他就外遇離婚，留下金秀賢和媽媽母子倆相依為命。

金忠勳離婚後，與新歡生下了女兒金珠娜，也跟著金秀賢的腳步進入演藝圈。為了尊重媽媽，金秀賢對外鮮少提起家務事，總是聲稱自己是獨生子。

但他私下和爸爸還是有聯絡，即便兒時一度需要靠他人接濟過活，但他並未和父親一刀兩斷，在成名後還自願負擔孝親費，父子倆也有共識，不要造成彼此困擾。

因此，金忠勳決定再婚後，就沒打算邀請兒子出席婚禮，僅在摯友祝福下完成婚宴。知情人士透露，金忠勳不想給兒子和前妻造成傷害和壓力，金秀賢也擔心自己露臉會引起過度關注，最後決定單純送上祝福。

畢竟金秀賢聲勢正旺，如果出現在爸爸的婚禮上，勢必會引來媒體和粉絲，所以金忠勳和妻子都同意對婚禮低調保密。

如今金秀賢憑藉「淚之女王」的熱度，知名度和人氣居高不下。他和金智媛互相帶旺，觀眾追劇還不夠，不停敲碗要求看更多他們同框的畫面。電視台決定追加播出「淚之女王」大結局特別企劃，當成全劇播畢後的彩蛋。

可惜的是，觀眾未來可能無法看到金秀賢與金智媛為了「淚之女王」合體。因為他們已經殺青，加上各自行程忙碌，雖然願意配合拍攝特別企劃的內容，但2人只能分別趁空檔參與，找不到時間一起錄影，因此不會再有同框畫面。

金秀賢因爸爸再婚成為新聞焦點。圖／摘自IG
金秀賢因爸爸再婚成為新聞焦點。圖／摘自IG

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