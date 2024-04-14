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香港金像獎／完整得獎名單 梁朝偉「金手指」大贏家

香港金像獎／「周處除三害」得獎 Angelababy解封頒發

影壇大哥洪金寶獲終身成就獎 謝前妻也謝現任妻子

記者蘇詠智／即時報導
高麗虹（左）在台下開心比讚。圖／摘自ViuTV FB
高麗虹（左）在台下開心比讚。圖／摘自ViuTV FB

從事電影超過60年的資深巨星洪金寳，獲本屆香港電影金像獎頒發終身成就獎。他在致詞時感謝前妻曹恩玉為他生了4個孩子，也謝謝美豔的現任妻子高麗虹照顧他40年，還不忘提醒頒獎給他的張艾嘉，兩人曾在「衣錦還鄉」（港名：八兩金）有一場特別的對手戲：「張艾嘉小姐，我們有個Kiss還未Kiss完，可否繼續啊？」

家中長輩有不少皆從事戲劇工作的洪金寶，小時候就以童星之姿出現在電影裡，之後拜在于占元門下，成了「七小福」之一，是成龍、元彪等的師兄，長大後擔任武行，再逐漸爬上主角之位，雖然身材「重量級」，打戲卻靈活、有勁，使他登上動作天王之位。1980年代，他和成龍、元彪號稱「嘉禾三寶」，從香港紅到日本，他領銜的「福星」系列締造熱烈票房。奧斯卡影后楊紫瓊與他的另一半高麗虹都是被他調教、拉拔的「打女」代表，他不只監製、導演、動作指導一手抓，演技亦不俗，曾以「提防小手」、「七小福」登上香港電影金像獎影帝寶座。

金像獎主辦單位向他多年來推動香港動作片的卓越貢獻頒獎致敬，他表示仍然會繼續在演藝圈發展，笑道：「我還沒拿過最佳導演獎，希望可以有一部戲入選，我已經好開心了！那就正式是四喜臨門。」他還曾得過好幾次最佳動作設計獎。

洪金寶（左）開心發表得獎感言。圖／摘自ViuTV FB
洪金寶（左）開心發表得獎感言。圖／摘自ViuTV FB
洪金寶（右）和張艾嘉在台上擁抱。圖／摘自ViuTV FB
洪金寶（右）和張艾嘉在台上擁抱。圖／摘自ViuTV FB
洪金寶（中）上台領獎，張艾嘉（右）頒獎。圖／摘自ViuTV FB
洪金寶（中）上台領獎，張艾嘉（右）頒獎。圖／摘自ViuTV FB
洪金寶獲本屆香港電影金像奬「終身成就獎」。圖／摘自ViuTV FB
洪金寶獲本屆香港電影金像奬「終身成就獎」。圖／摘自ViuTV FB

香港 張艾嘉 奧斯卡

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