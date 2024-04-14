婁峻碩才求婚5個月 焦凡凡驚爆有「小三」
台灣歌手婁峻碩去年10月求婚成功，跟未婚妻焦凡凡已著手籌備婚禮，但才過5個月就冒出「小三」，對方正是派偉俊（小派），他在工作方面跟婁峻碩幾乎形影不離，連焦凡凡都受不了喊「小派是小三」，婁峻碩大方承認現階段的生活圈，的確就只有凡凡、小派2個人。
婁峻碩出道前當過IO樂團代班貝斯手，當時便知道派偉俊正在受訓，直到2年前合作收錄於自己新專輯「RISE」的「Playlist」一曲，雙方逐漸變得熟稔，不只個性相似，理念也很契合。他大讚小派是很值得學習的對象，雖然被焦凡凡虧有小三介入，但他接下來的新歌仍交由派偉俊操刀，時常一起錄音錄到半夜，堪稱是他最熟悉的音樂夥伴。
他提到新專輯「RISE」等同於這3、4年的成長史，像是身分從情侶轉變為未婚夫妻、價值觀跟心態也有變化，至於最大的成長？他說現在更懂得把時間及專注度，放在自己跟自己愛的人身上，別花太多力氣在不相干的人或是扯後腿的人身上。
他認為改變這件事是必然的，「很多人會說不要變、要保持初衷，但在不同環境、不同階段、不同視野會有不同的心態跟調整，才能慢慢進步，進步就是改變。」
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