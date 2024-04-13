自稱「不懂宣傳的實力派女演員」 馬麗獲獎感言暗酸趙麗穎搶鋒頭？

馬麗獲獎感言掀起網友熱議。(取材自微博)

由央視主辦的中國電影大數據榮譽之夜頒獎典禮日前舉辦，藝人馬麗以電影「第二十條」獲得「年度女演員」的殊榮，她在發表獲獎感言時表示，「自己是不懂得宣傳的實力派女演員」，被疑是在暗酸女配角趙麗穎 。隨後「實力派女演員」話題登上熱搜。

馬麗在台上調侃自己是個不太愛宣傳、也不懂怎麼宣傳的「實力派中年女演員」，「在這種情況下居然還被大數據看到了，所以我可以證明咱們的大數據確實是真數據」。此外，她也感謝導演張藝謀，以及合作演員雷佳音、劉耀文、高葉等，卻唯獨沒有提到特別出演的趙麗穎。

據悉，「第二十條」在春節檔上映時，曾因宣傳問題鬧出不小風波，明明馬麗才是女一，但是特別出演的趙麗穎卻被瘋狂宣傳，她演出的「聾啞母親」屢上熱搜，連路演時都多次站在C位，被指喧賓奪主，引起雙方粉絲口水戰。後來還是馬麗站出來喊話，才慢慢平息。

馬麗獲獎感言登上熱搜之後，不少趙麗穎粉絲要馬麗給趙麗穎道歉。有人直言，當初張藝謀選擇啟用趙麗穎，就是想用流量帶動票房，如今卻過河拆橋。還有人說，要不是趙麗穎，「第二十條」的票房不會這麼好。