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最值得期待？「死侍與金鋼狼」、「神鬼戰士2」噱頭強

記者蘇詠智／即時報導
「神鬼戰士2」造勢活動上羅馬戰車與戰士都出動。（美聯社）
「神鬼戰士2」造勢活動上羅馬戰車與戰士都出動。（美聯社）

每年春天就是全球戲院業者會齊聚美國拉斯維加斯的CinemaCon商展的時刻，各大片商會發布年度大片的精彩片段，有時甚至是全部內容讓院商們搶先看、先製造口碑，過去包括「捍衛戰士：獨行俠」、「魔鬼剋星：未來世」等片就是在此活動上搶先全片放映，締造往後亮麗的票房紀錄，因而每年片商要端出什麼菜，都會受到各方矚目。

今年CinemaCon由這幾年亟需重振雄風的迪士尼、和外傳有可能有新買主的派拉蒙壓軸，迪士尼不愧企圖心極強，暑期的皮克斯最新大片「腦筋急轉彎2」再度回到觀眾熟悉的幽默逗趣又有教育意義路線，有機會開出票房大紅盤。明年初才要登場的漫威「美國隊長4」則是播映了動作場面不斷的片段，新加入漫威影視宇宙的哈里遜福特也登場，他接替已故影帝威廉赫特扮演羅斯將軍，但現在已成了美國總統，懇求新任美國隊長、原為「獵鷹」的山姆重組復仇者聯盟，似乎頗值得期待。

不過迪士尼新片中最有話題的還是首部漫威自製的R級英雄片「死侍與金鋼狼」，漫威大當家凱文費吉親自出面介紹片段，暗示該系列的髒話嘴砲風格不會因為回歸迪士尼大家庭而淡化，9分鐘的片段笑點連連，各方對正片期待極高，認為有機會預約今年度票房冠軍。而巨石強森則驚喜出現，帶來「海洋奇緣2」的內容，首集在美國票房近2億5000萬美元、全球破6億8000萬美元，續集聲勢可期。

派拉蒙的最大強棒、也是最引人好奇的則是超過20年才推出的「神鬼戰士2」，雖然羅素克洛、瓦昆菲尼克斯這兩大影帝都不會再回歸，男主角交棒給「日麗」演技派小生保羅梅斯卡爾，可是有「最後生還者」佩德羅帕斯卡、影帝丹佐華盛頓加入助陣，卡司陣容仍不俗。在CinemaCon播映的片段則令院商們驚喜萬分，保羅梅斯卡爾的羅馬競技場動作戲比首集羅素克洛還要磅礡逼人，86歲的大導演雷利史考特依舊是拍史詩大場面的大師，續集也流露再戰奧斯卡的野心。

因「捍衛戰士：獨行俠」的帥氣飛官「劊子手」一角崛起的當紅小生葛倫鮑威爾，則被宣布將主演派拉蒙最新大片—「魔鬼阿諾」21世紀重拍版。這個源出於史蒂芬金小說的影片，描述男主角被迫參加電視上的生存競賽以爭取高額獎賞，不料幕後黑手讓節目裡的所有參賽者都面臨真正的生命危機。葛倫目前被視為新一代銀幕巨星候選人，行情正夯，如果這部新的動作片能成功，他就可望扛下動作新天王的大樑。

迪士尼 漫威 復仇者聯盟

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