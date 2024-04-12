我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊網紅喊三個歐洲城市「可以不用去」 引發論戰

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

張予曦浪姐5撞衫浪姐4賈靜雯 謝金燕遭酸知名度低：姐姐讓你再難忘

娛樂新聞組／即時報導
謝金燕放話要讓大陸觀眾「再難忘」。（取材自微博）
謝金燕放話要讓大陸觀眾「再難忘」。（取材自微博）

「浪姐5」宣布定檔4月19日，一共有36位姐姐參加，C位成了網友津津樂道的話題。其中，張予曦發文亮出戰袍，眼尖網友發現，撞衫賈靜雯去年在浪姐4的衣服；另外，台灣電音天后謝金燕遭陸網酸知名度不高，謝金燕發聲：「沒關係，乘風2024，姐姐讓你再難忘」。

33歲大陸女星張予曦近日發文：「學啥都沒白學吧～學跳舞學來了上舞台的機會！乘風我來啦！」，還曝光了「浪姐5」銀白色露肩戰袍，眼尖網友發現「穿了賈靜雯去年浪姐的衣服」，因此上了熱搜；網友說「沒想到浪姐還有衣服傳承這一回事」、「有一種夢回的既視感」、「果然，美女總是愛撞衫」。去年首次挑戰唱跳的賈靜雯一登場「浪姐４」就美上熱搜，「無齡感」的穿搭，觀眾紛紛表示「好美」、「她為何不會老？」、「直接夢回『倚天屠龍記』的趙敏呀～」。

另一位姐姐謝金燕，因多數大陸網友對她印象仍留在電視劇「意難忘」的婷婷一角，一度虧她沒有存在感、知名度不高，49歲的她在微博發文：「只看過姐姐的『意難忘』？沒關係，乘風2024，姐姐讓你再難忘。第一章：姐姐歸來。」並曬出一段現身機場的影片剪輯對比，模仿當年戲劇片段中，同樣推著行李現身機場的名場面，果然引來網友讚嘆：「姐姐好會啊～機場這一幕真的夢回『意難忘』裡的婷婷，這麼多年過去了好像容顏未變，狀態太好了」。

「浪姐5」定檔，張予曦（左）發文亮出戰袍，被發現撞衫賈靜雯（右）去年在「浪姐4」...
「浪姐5」定檔，張予曦（左）發文亮出戰袍，被發現撞衫賈靜雯（右）去年在「浪姐4」的衣服。（取材自微博）

微博

上一則

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

下一則

8點檔男星伊正展現「老公力」 自誇：一隻手指頭可撐起老婆

延伸閱讀

聯合國示警：輸送海地存糧吃緊 4月底前恐見底

聯合國示警：輸送海地存糧吃緊 4月底前恐見底
果然是「浪姐減肥營」 范湉湉甩15斤 瘦到網友認不出

果然是「浪姐減肥營」 范湉湉甩15斤 瘦到網友認不出
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
修杰楷、王柏傑KTV慶生護友被打雙掛彩 還被移送法辦

修杰楷、王柏傑KTV慶生護友被打雙掛彩 還被移送法辦

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

2024-04-10 07:30
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取