偷親摸腿？汪蘇瀧被影射性騷 工作室揚言要訴諸法律 爆料者再反擊

創作歌手汪蘇瀧人氣很旺。（取材自微博）

唱紅「一笑傾城」、「年輪」等陸劇夯曲的大陸34歲創作歌手汪蘇瀧，被傳出在澳門 酒吧性騷擾 女性，「偷親、摸腿」，汪蘇瀧工作室隨即發文揚言要訴諸法律，粉絲也紛紛表示：「不信謠不傳謠、不造謠不參謠」。

近日一名女網友在小紅書 上以「誰沒被明星xsr（性騷擾）過，蓋（Gay）對我上下其手」為題，聲稱她2021年在澳門念大學時，朋友找她去當地一間知名酒吧，他們當時遇見一位戴帽男歌手，對方說自己是「蓋」（Gay），卻對她上下其手，一邊聊天一邊摸她大腿，然後靠近她耳朵說話還順勢親臉，她僵住後，對方還嫌她太拘謹，後來，她和朋友使眼色，趁機離開。

網友還說，「突然想起這件事，是因為前幾天坐車偶然聽到了他的歌，瞬間PTSD（創傷後壓力症候群）了（他在Spotify上的名字還是Silence Wang）。」爆料雖沒有直接提汪蘇瀧名字，但影射線索十分明顯。

汪蘇瀧工作室隨即發文：「我們已第一時間委託律師對不實言論取證並處理，真心希望大家保持理性。或看熱鬧或吃瓜，當熱度散去誰又真正在意最後的真假。」

不過，爆料網友沒理會汪蘇瀧工作室，再以「這個世道真是瘋了」為題發文，強調自己沒有刪文、刪留言，「他發的聲明我看到了，有些好笑。說我收錢的，是不是粉絲只有這個說辭啊？追星人吃點好的吧。」

針對爆料，多數網友一面倒力挺汪蘇瀧，「也是被震驚到了！汪蘇瀧是個私生活多簡單的人呀！竟然還有人造汪蘇瀧的謠！」、「又是小作文？純路人，這一點實質的證據沒有啊，有一說一汪蘇瀧有點慘啊，21年的事早幹嘛去了啊！ ！ ！真心感覺汪蘇瀧肯定不是這種人！ ！ ！」