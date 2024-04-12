金卡戴珊小妹被傳是殺妻疑犯辛普森私生女 竟收到慰問

克莉絲詹納根本與被傳和她私通的對象不相容。（路透資料照片）

30年前轟動國際的O.J.辛普森疑似殺害前妻妮可與她友人隆納一案，當時卡戴珊家族的大家長羅伯就是O.J.辛普森的辯護律師之一，兩人向來有很好的交情，經由羅伯等王牌律師的辯護，這場「世紀審判」最後O.J.辛普森被判無罪，全美群情譁然。30年後的今天，O.J.辛普森因癌症 病逝，相關的爭議並沒消失，一些過去的傳聞還被浮上檯面，包括羅伯卡戴珊的小女兒克蘿伊其實是O.J.辛普森私生女，克蘿伊也因此收到不少慰問簡訊，要她「節哀」。

歐美媒體報導，坊間盛傳克蘿伊並非羅伯卡戴珊與妻子克莉絲的親骨肉，而是克莉絲和O.J.辛普森所生，對此相關人等否認再三，網友卻堅持只相信他們相信的。諷刺的是，克莉絲向來跟O.J.辛普森的前妻妮可很要好，當妮可遭到謀害，她其實是站在妮可家人這邊，反而和O.J.辛普森敵對。當時她和羅伯卡戴珊的婚姻已結束，已經改嫁給奧運健將布魯斯詹納，由於羅伯是她前夫，羅伯都向她表示過，雖然知道她一定會不滿，卻還是不得不幫O.J.辛普森，因為O.J.辛普森是他的朋友。