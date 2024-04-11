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肖戰版「射雕」有望今年上映 已超過20萬人敲碗想看…

娛樂新聞組／即時報導
莊達菲演黃蓉，不少網友有意見。(取材自微博)
莊達菲演黃蓉，不少網友有意見。(取材自微博)

香港導演徐克執導、大陸人氣男星肖戰、女星莊達菲主演的電影「射雕英雄傳：俠之大者」目前已拍攝完畢，進入後期製作。電影雖然還未確定正式上映日期，但網上已掀起不少討論。「射鵰英雄傳：俠之大者」近日亮相2024全國優秀影片推介會，在電影平台「淘票票」中已破20萬人想觀看，可說是未演先轟動。

香港01報導，擅長拍攝武俠片的徐克，去年宣布開拍「射雕英雄傳：俠之大者」時，一度成為熱搜話題，尤其男主角是肖戰，更是備受關注。有報導指出，該片將在年內上映，並計畫在全球同步上映。

據悉，「射雕英雄傳：俠之大者」中有大量武打戲，徐克為了確保打戲的優美靈動，演員們在開拍前就先進行武術和騎馬等技能培訓。此外，徐克為了還原原著中郭靖的降龍十八掌和黃蓉的打狗棒法，特地聘請專業的武術指導。

而肖戰為了符合郭靖「草原漢子」形象，不僅進行大量的體能訓練和打戲練習，還特別增加了約20斤（約12公斤）體重。另外，飾演黃蓉的莊達菲，則是傳出在訓練過程中承受巨大壓力，甚至在片場大哭。

其實，莊達菲飾演黃蓉的消息公開後，一度引發不少人質疑。眾所周知，黃蓉最重要的特質就是「靈氣」，但網友普遍認為，莊達菲距離靈動聰慧的「俏黃蓉」還是有一段距離的。

肖戰古裝扮相一向討喜。(取材自微博)
肖戰古裝扮相一向討喜。(取材自微博)

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