黃磊女兒有望演「人魚」電影出道 王一博「男神變渣男」？

黃多多傳出有望出道拍電影。(取材自微博)

大陸藝人黃磊和孫莉的大女兒黃多多（本名黃憶慈），2014年因為參加綜藝「爸爸去哪兒」，打開知名度。近日，有消息傳出，黃多多被片商看中，有望出道拍電影，而且搭配的是人氣男星王一博。據傳，王一博在片中是一個「渣男」角色。

看過「爸爸去哪兒」的觀眾，應該都會對黃多多的溫柔多禮印象深刻，她不僅細心呵護一起錄製節目的其他小朋友，連對路邊的小動物都充滿愛心，因此被網友封為「國民女兒」。

如今，黃多多已經18歲，長成清新脫俗的美少女，不少網友從社交平台看到她如今的模樣，都紛紛敲碗要她出道。近日有消息傳出，黃多多將主演電影「人魚」，並與男神王一博搭檔，讓不少網友十分期待。

據悉，「人魚」導演是程耳，而王一博之前就是演出程耳作品「無名」入圍 金雞獎最佳男配角。據傳這部電影定下來時，連劇本都沒有寫完，王一博甚至在繁重工作中，陪著程耳去了日本 等地取景取材。

程耳早前寫過一個「人魚」短劇本，講述的是一個小城市的姑娘，跑到大城市去工作，身為舞蹈演員的她，進不了專業劇團，最後只能在一家海洋館工作，成了「美人魚」，每天泡在水里。最後為了生活開始與各種男人周旋，而男主角是當地的富二代，出於好奇結識了女主，兩人產生了不一般的情愫。