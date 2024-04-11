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第77屆坎城影展名單超華麗 艾瑪史東、彭于晏將亮相

記者陳建嘉／即時報導
艾瑪史東與「可憐的東西」、「真寵」導演 尤格藍西莫再度合作奇情電影「憐憫的種類」。圖／摘自X
艾瑪史東與「可憐的東西」、「真寵」導演 尤格藍西莫再度合作奇情電影「憐憫的種類」。圖／摘自X

第77屆坎城影展今公布片單，競賽片、一種注目單元皆有眾多強片入圍，可惜今年台片缺席，包括「教父」導演法蘭西斯柯波拉自從以「現代啟示錄」拿下坎城金棕櫚獎之後，再度回歸坎城的科幻史詩「大都會」，導演尤格藍西莫、艾瑪史東自從獲獎無數的「真寵」、「可憐的東西」之後3度封后，推出奇情新片「憐憫的種類」也同樣入圍，大陸導演賈樟柯與愛妻趙濤再度合作新片「風流一代」，是本屆華語片唯一入圍代表。此外包括陳可辛、管虎、鄭保瑞新片，集結彭于晏、洪金寶、古天樂以及章子怡的眾多強片，都會在坎城播映。

在非競賽項目部分，「老炮兒」導演管虎執導，集合影帝黃渤、男神彭于晏一同演出最新劇情片「狗陣」入選一種注目單元；「智齒」、「命案」導演鄭保瑞執導新片「九龍城寨之圍城」改編自同名香港漫畫，找來古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙等大明星共同演出，入選午夜放映單元；陳可辛執導，章子怡主演新片「醬園弄」則入選非競賽放映。此外，包括安雅泰勒喬伊、「雷神」克里斯漢斯沃主演的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」都入選非競賽放映單元、凱特布蘭琪新片「謠言」以及凱文科斯納自導自演西部史詩「地平線」都將在坎城首映。

象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」，自從前兩年頒給大明星湯姆克魯斯、哈里遜福特之後，今年將頒給以「星際大戰」、「印第安納瓊斯」等系列聞名全球的大導演喬治盧卡斯，他先前已經感性表示，「坎城影展在我心中一直占有特殊地位」，並說他的第1部電影「THX 1138」，就是在1971年於坎城影展放映。第77屆坎城影展將於5月14至25日舉行。

「教父」系列導演法蘭西斯柯波拉相隔45年再戰坎城影展。圖／摘自X
「教父」系列導演法蘭西斯柯波拉相隔45年再戰坎城影展。圖／摘自X

坎城影展 入圍 大都會

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