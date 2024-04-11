馬修派瑞回憶錄 真誠自揭與成癮症對抗人生

演員馬修派瑞（Matthew Perry）2023年10月逝世，享年54歲，他2022年推出自傳回憶錄，勇敢揭開明星光環外與成癮症搏鬥的一生，近期在台灣推出正體中文版。（中央社）

以情境喜劇「六人行」紅遍全球的好萊塢 演員馬修派瑞 去年驟逝震驚全球，讓2022年親筆寫下的回憶錄再被關注，書中真誠揭開明星光環外與成癮症搏鬥的一生，近期推出繁體中文版。

「嗨，我是馬修，不過你看到我可能會聯想到另一個名字。還有，我早就該死了。」全書開頭彷彿預言一般，在自傳回憶錄「朋友、戀人與最糟糕的事」出版不到一年，馬修派瑞（Matthew Perry）2023年10月被發現在住家過世，享年54歲，嚇壞喜愛他的好友與粉絲，也包含同年3月剛把繁體中文版權簽下的時報出版責任編輯陳盈華與譯者朱崇旻。

接受中央社記者專訪時，陳盈華回憶去年與馬修派瑞版權經紀方談中譯本授權時，對方很爽快同意，5月就已順利簽約，唯一條件是書封文字與內文都得按原文翻譯，書名也得直譯，「書名和書封有時會因應市場改變，但作者很在意，希望所有都被如實陳述，一切都不能修改。」

因譯者檔期需等待，陳盈華也不認為這本自傳有急迫時效性，但馬修派瑞突如其來的噩耗，嚇得她趕緊拜託譯者朱崇旻急件趕工，一個半月完成16萬字中文翻譯。

朱崇旻則直呼，當時得想像自己馬修派瑞上身，大量觀看他的訪談、作品，試圖模擬對方說話語氣、盡可能為他轉達。

在回憶錄裡，馬修派瑞以真誠、細膩，還帶點苦中作樂的文字，自白面對沉癮症的種種掙扎，幽默點出只要觀察他在「六人行」（Friends）每季的體重，就能追蹤他的成癮軌跡：「增重時就是酗酒，消瘦時就是嗑藥。看到我留了山羊鬍，那就代表我嗑了很多藥。」而提名艾美獎 最佳喜劇演員的第9季，是他唯一完全清醒拍完整季的作品。

在頻繁出入醫院與康復中心前，5歲的馬修派瑞因父母分居穿梭美、加兩地；14歲他曾是加拿大名列前茅的網球新星，24歲則抓住機會加入備受矚目的「六人行」試播集，自此成為家喻戶曉明星。但在鎂光燈後，破碎童年經驗讓他在每段關係不斷質疑自己是否值得被愛，更試圖藉酗酒、藥物獲得平靜。

外界多少聽聞馬修派瑞的藥癮酒癮，但陳盈華與朱崇旻確實被這位大明星的程度震驚了。

1997年，馬修派瑞因拍攝電影「傻愛成真」受傷服用止痛藥，藥效發揮的體驗，讓他形容血液宛若蜂蜜般美好，童年的傷痛、擔憂犯錯的情緒被拋諸腦後，一年半後，他開始天天吃55顆止痛藥，開啟往後30年成癮人生，包括進出戒癮中心逾20次、參加匿名戒酒會上千次，甚至因藥物使用過量導致大腸爆裂，心臟驟停5分鐘等。

朱崇旻指出，美國通用的鴉片類藥物馬修派瑞幾乎都吃過，書中種類繁多，幸虧她畢業於生化系，看藥劑英文名詞比前期網球術語容易許多。

不過兩人強烈感受到，儘管馬修派瑞的人生經歷許多病痛與分離，但他就像「六人行」裡的錢德勒，或是說錢德勒就是以他為原型發展，聰明幽默、愛挖苦人，但也相當溫暖，如同馬修派瑞小時候手指被夾傷血流不止，還會先安慰嚇壞的母親。

陳盈華表示，馬修派瑞願毫不掩飾剖開自己、寫下這本自傳，是希望能幫助與他有相同經歷的人，讓對抗成癮者感到不那麼孤單，「即便經歷身體心理的挑戰，他從來沒有想放棄治療、也沒有自殺傾向，對照他的意外離開，讓人更加惋惜。他是真的想活下來，還有很多事情想做」。

陳盈華與朱崇旻兩人期待藉由這本書，鮮活看見跳脫「六人行」外，內在世界不輸給外在演藝事業繽紛的馬修派瑞。