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仝卓工作室爆料「超一線」男星欠債50萬不還 王凱方回應了

娛樂新聞組 /即時報導
王凱被捲入欠債風波。(取材自微博)
王凱被捲入欠債風波。(取材自微博)

仝卓工作室近日發文指出，某男星2018年去香港拍攝雜誌，自己幫忙墊付了包括機票、酒店等消費總計50萬元，至今沒有還錢，文中特別強調欠錢的男星是超一線。該爆料一出立馬掀起熱議，有網友抽絲剝繭發現，該男藝人為王凱。

該事件鬧上熱搜後，王凱方發聲回應，表示王凱是應雜誌方邀請進行拍攝的，所有費用理應由雜誌方承擔，與藝人無關。意思即是，如果要追討費用，應該是向雜誌方追討，而不是向王凱追債。

而王凱方除了否認欠債之外，還稱其實此次拍攝因為雜誌自身原因，未能成功創刊。

隨後，仝卓工作室回應，「感謝王凱工作室的及時回應。明天的直播我將展示一些微信對話紀錄，我們一起回顧一下這期雜誌究竟是誰的原因最終沒有出版成功。以及陳誠和高原為什麼會在出版發行沒有結論的情況下已經透過合約買賣這批照片了。」疑似將矛頭對準王凱經紀人陳誠以及攝影師高源。

對此，有網友不解，「仝卓討債，跟王凱有什麼關係？」、「王凱不也是打工人嗎，白忙活還要被催債被造謠」。

最近，仝卓工作室公開討債一事，鬧得沸沸揚揚，仝卓與仝卓工作室的紛爭，可以說是娛樂圈首個明星與工作室互撕案例。

據悉，藝人仝卓因音樂綜藝節目「聲入人心」打開知名度，並參加了湖南衛視「神奇的漢子」、「中餐廳」、「歌手·當打之年」等多個綜藝節目。  2020年8月，仝卓爆出「以偽造應屆生身分參加高考」事件。

微信 香港 高考

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