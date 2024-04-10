Lisa簽約美國RCA推新單曲 成為賈斯汀、夏奇拉師妹

Lisa宣布簽約美國唱片公司RCA。(摘自Instagram)

自從Jennie、Jisoo之後，BLACKPINK 又一成員有新歸宿，Lisa 10日宣布加入美國索尼 音樂的旗下子唱片公司RCA Records，將成為克莉絲汀、賈斯汀以及夏奇拉的師妹。至於4人的團體約會續簽YG娛樂，個人約屬於自己，至於相關的工作合約則各有安排，目前只剩下Rosé的動向未定。

根據美媒「綜藝報」指出，Lisa與她的個人廠牌「Lloud」宣佈與RCA Records建立全新的合作夥伴關係，在協議中，兩人將合作發行新單曲，並擁有她自己所有唱片的所有權，提到合作，Lisa表示：「我非常開心能加入RCA的大家庭，我相信他們是我個人職業生涯中，能創造更有力行動的最佳團隊，我期待向世界展現我們早就準備好的一切。」RCA董事長Peter Edge則表示Lisa是全方位人才，也是無庸置疑能影響全世界的力量，「我們非常開心她和她的團隊能加入RCA Records」。