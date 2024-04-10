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賀軍翔床上親熱 林依晨驚回20年前「氣味好熟悉」

記者陳慧貞／即時報導
林依晨在「不夠善良的我們」裡，飾演「欲求不滿」的人妻。（公視、MyVideo提供）
林依晨在「不夠善良的我們」裡，飾演「欲求不滿」的人妻。（公視、MyVideo提供）

林依晨、賀軍翔、許瑋甯主演「不夠善良的我們」，第一集中，賀軍翔、林依晨飾演的夫妻晨醒，趁兒子還沒起床打算先溫存一番，演出夫妻日常情趣，說起這場床戲，林依晨驚覺竟是和賀軍翔繼「愛情合約」後，暌違20年的親密戲，害羞摀嘴笑說，「那個氣味...我覺得突然有種很熟悉的感覺！有點像是從『愛情合約』熱戀的狀態，突然轉進婚姻裡，有不同的互動方式。」

林依晨與許瑋甯接受MyVideo獨家專訪，「不夠善良的我們」開播首周兩集便揭曉2人是賀軍翔的前後任女友，巧的是，18年前「惡作劇之吻」，2 人也愛上同一個男人，聽到「18」數字，許瑋甯覺得吃驚，「不要去算時間都沒有覺得有這麼久欸！」她驚嘆多年過去，林依晨仍保有赤子之心，林依晨也稱讚對方變得「美麗、強大與自信」。

林依晨繼「我可能不會愛你」後，相隔12年再度與徐譽庭合作，透過此次徐譽庭兼任導演，林依晨笑說，當年就感受到對方對編劇細節的鑽牛角尖與執著，「現在到了導演這個位置，又更淋漓盡致了！」

談到首播劇情中，許瑋甯被賀軍翔的媽媽嫌棄，若相同劇情發生在現實，無法討男友媽媽喜歡，林依晨表示會給自己嘗試的機會，「我會設停損點，試個2年真的不行，我覺得大家都不要勉強。」下一秒又換答案說，「或是轉為地下化吧！」就算偷偷愛也不想和對方媽媽硬碰硬。許瑋甯也認同，「她就不喜歡你了，你再卯足全力她也不懂你在幹嘛，那大家就各自安好吧。」

至於情敵如果是許瑋甯，林依晨先是開玩笑回，「就讓他直接愛上她好了！」話鋒一轉認為男友的態度決定一切，許瑋甯也認同要看另一半的心態，但如果男友心向著對方，她就會果斷放棄，「假如另一半對情敵沒有界線，我就兩個都不要了！但如果有界限，我會為自己爭取。」

林依晨(後)在「不夠善良的我們」劇中成功奪愛後，卻一直在意許瑋甯。（公視、MyV...
林依晨(後)在「不夠善良的我們」劇中成功奪愛後，卻一直在意許瑋甯。（公視、MyVideo提供）
林依晨(前)、賀軍翔在「不夠善良的我們」中，詮釋婚姻裡的諸多無奈。（公視、MyV...
林依晨(前)、賀軍翔在「不夠善良的我們」中，詮釋婚姻裡的諸多無奈。（公視、MyVideo提供）

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