叫陳偉霆「爸爸」被罵翻 歐陽娜娜3年後回應了

歐陽娜娜在真人秀「是女兒是媽媽」的發言又引發爭議。圖／摘自微博

23歲的歐陽娜娜才開心宣布自美國伯克利音樂學院畢業，又因節目引發爭議，在最新一集真人秀「是女兒是媽媽」舊事重提，回應3年前叫陳偉霆「爸爸」片段的風波，卻被網友砲轟「噁心死了還賣慘」、「大家反感很大的原因是陳偉霆不喜歡，叫了2次拒絕了2次，她還依然我行我素」，意外又掀起一場風暴。

歐陽娜娜說那時候在節目中很受陳偉霆照顧，且他在錄影過程中幫大家穿鞋子、穿雪靴，其年紀跟行為被眾人形容像是爸爸一樣，影片曝光之後引起軒然大波，歐陽娜娜在「是女兒是媽媽」表示很後悔第一時間沒有回應，「我不懂這個有什麼不行嗎？我們大家就是開玩笑，說他年紀大，又很照顧我們。到現在也會有人說（這件事），但是我覺得說這個事情，我為什麼當時就不說話呢？」

同節目嘉賓王珞丹在旁表示說了也沒有用，歐陽娜娜又說：「因為好的東西沒有人看、沒有人聽。」並提到自己面對輿論的心情向來比較樂觀，「現在相對前2年會好一點，會更注重自己的生活，改變的原因是我不能一直活在虛擬世界裡。」