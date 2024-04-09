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結婚14年 吳彥祖告白愛妻「沒你我活不下去」

娛樂新聞組／即時報導
吳彥祖在社交平台發文慶祝與老婆Lisa S.結婚14周年，他曬出自製蛋糕，並向老婆高調示愛。（取材自Instagram）
吳彥祖在社交平台發文慶祝與老婆Lisa S.結婚14周年，他曬出自製蛋糕，並向老婆高調示愛。（取材自Instagram）

49歲香港男星吳彥祖近年與名模太太Lisa S.及女兒吳斐然定居美國，並將事業重心轉往好萊塢發展。近日適逢結婚14周年，吳彥祖在社交平台發文曬出自製蛋糕，並向老婆高調示愛「沒有你我活不下去」。

香港01報導，吳彥祖在社群媒體發文表示：「我倆都忘了今年的結婚紀念日，但我在最後一刻想起來了，然後就做了這個蛋糕」，吳彥祖向老婆喊話：「14年的婚姻，在一起22年。 Lisa說實話，沒有你我活不下去！ ！愛你！ ！ ！」而Lisa S.也甜蜜回應：「我很愛你！14年的時光飛逝，與你一起走過這瘋狂的人生。也許明年我會記得，也許不會，但也許…」。

公認為一代男神的吳彥祖，擁有帥氣外形，卻深情又專一，婚後14年來緋聞絕跡，網友留言大讚「狗糧吃飽了，繼續幸福下去吧」，兩人的朋友Janet、林熙蕾、高聖遠都留言祝賀。

婚後3年Lisa S.誕下女兒吳斐然，一家三口幸福美滿，她更由名模變為策騎高手，成為一位專業馬術運動員。不過吳彥祖2020年曾分享一張洗手液照片，疑似自爆缺乏性生活，掀起網民熱議；不過，Lisa S.曾大讚吳彥祖是滿分好老公同完美爸爸，外界認為吳彥祖只是在說笑。

吳彥祖與太太Lisa S.及女兒吳斐然定居美國。（取材自Instagram）
吳彥祖與太太Lisa S.及女兒吳斐然定居美國。（取材自Instagram）

香港 社群媒體 緋聞

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