我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

透過黑市交易 馬斯克星鏈產品被中間商提供給俄羅斯

李安獲母校紐約大學榮譽 感性回味學電影初心

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

記者蘇詠智／即時報導
奧基莉西蒙斯（左）與維托里奧阿塞夫海灘激吻，爆出「爺孫戀」，讓網友為之震動。(摘自IG)
奧基莉西蒙斯（左）與維托里奧阿塞夫海灘激吻，爆出「爺孫戀」，讓網友為之震動。(摘自IG)

台灣音樂人的「爺孫戀」，曾經引起軒然大波，後續仍餘波盪漾，就算當事人之中有的已去世，各方關注的眼光還是沒有停歇。無獨有偶，西洋藝能界近日也爆出一件「爺孫戀」，彼此年齡的差距甚至比台灣「爺孫戀」還要大，而消息一出，各方詫異之餘也多有嘲諷，「紐約郵報」八卦版則稱這段剛曝光的「爺孫戀」，其實早就一拍兩散，彼此之間不過是一時的打情罵俏，從來沒有很認真。

西洋「爺孫戀」的主角分別是音樂界大老羅素西蒙斯的么女奧基莉，與義大利連鎖餐飲集團的老闆維托里奧阿塞夫，男的已經65歲，女的卻才21歲，看起來不像戀人倒像長輩與晚輩，而且維托里奧一頭白髮，更突顯與奧基莉之間年齡的差距。

網友對於他們在加勒比海上的聖巴特島激吻照片，充滿酸言酸語，有人留言道：「這個女生是哈佛畢業？不可能！」也有人不解為何奧基莉出身自富裕的家庭，從小被爸媽捧在手掌心，要什麼樣的年輕男孩沒有，居然會看上可以當爺爺的維托里奧？「紐約郵報」八卦版則探訪了雙方相關人士，稱奧基莉並不是個拜金女，雖然在當模特兒，卻沒有對珠寶著迷，也不太愛那些東西，應該不是看上維托里奧的錢。

而有曾經和維托里奧有過親密關係的人，則透露他「天賦異稟」，還形容他是「紐約最大」。他雖已是65歲的白髮爺爺，始終沒改變對於年輕女生的喜愛，加上多金又擁有如此「特長」，也難怪不斷有年輕女孩為他傾倒。

「爺孫戀」激吻照片曝光引起網友熱烈討論，可是「紐約郵報」八卦版稱奧基莉表示從來沒有跟維托里奧在一起，兩人並非約會，這段火花很快已消褪。可是奧基莉在自己的社群網站短片中，親口說維托里奧是她的「男朋友」，還表示自己是世上最快樂的人。到底分手了沒，亦或是根本從來就沒交往？恐怕也只有他們自個兒知道了。

65歲的維托里奧阿塞夫不但多金，更「天賦異稟」，讓年輕小女生著迷。(摘自IG)
65歲的維托里奧阿塞夫不但多金，更「天賦異稟」，讓年輕小女生著迷。(摘自IG)
奧基莉西蒙斯才21歲又家境富裕，目前還是模特兒。(摘自IG)
奧基莉西蒙斯才21歲又家境富裕，目前還是模特兒。(摘自IG)

義大利 社群網站

上一則

泰勒絲魅力無敵？前男友的妻子自曝老公出門就聽她的歌

下一則

李安獲母校紐約大學榮譽 感性回味學電影初心

延伸閱讀

影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝
日飲1杯烈酒 114歲最長壽男逝世

日飲1杯烈酒 114歲最長壽男逝世
湯姆克魯斯分手俄羅斯名媛 傳怕她前夫這一點

湯姆克魯斯分手俄羅斯名媛 傳怕她前夫這一點
阿湯哥分手俄羅斯名媛 因「前夫」太可怕？

阿湯哥分手俄羅斯名媛 因「前夫」太可怕？

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元
日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？

日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？
洛杉磯華人區突發大火 10人受傷40多人流離失所

洛杉磯華人區突發大火 10人受傷40多人流離失所
前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解