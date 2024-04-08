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威爾史密斯想靠「絕地戰警4」重回高峰 觀眾支持嗎？

記者蘇詠智／即時報導
「絕地戰警：生死與共」再一次由威爾史密斯（左）與馬丁勞倫斯攜手主演。(摘自IMDb)
「絕地戰警：生死與共」再一次由威爾史密斯（左）與馬丁勞倫斯攜手主演。(摘自IMDb)

自從「奧斯卡典禮掌摑克里斯洛克」事件後，威爾史密斯的形象滑落谷底，事業表現也黯淡，但事情已過了兩年多，是否能到走出陰霾的時刻？各方密切注意他今年暑期要推出的大片「絕地戰警：生死與共」的票房反應，而歐美網友已經開始討論到底「掌摑」還會不會對他的行情造成傷害，大家看法不一。

將近30年前，「絕地戰警」讓威爾史密斯與另一位主角馬丁勞倫斯迅速崛起，在影壇成了當紅黑人男星，威爾後來更主演了一連串的動作大片，變成好萊塢最具票房號召的巨星之一。經過事業上的重大挫折，威爾回到成名的起點，試圖喚起影迷過往美好回憶來為自己的事業加分，自是可想而知，只不過有些網友認為「掌摑」造成的傷害仍在，對於「絕地戰警：生死與共」的賣座數字還是會有影響。在網路討論區，有人這麼認為：「不是掌摑帶來的直接傷害，而是此事引發的連鎖反應，尤其是他陷在一段有害的婚姻關係中，讓他顯得不酷了。以前的威爾讓大家覺得很酷、很有魅力，只要他有新片就一定要進戲院欣賞，現在他已失去這種吸引力。」

也有人贊同這樣的論調，覺得掌摑總是會被大家淡忘，可是威爾的人設因此崩壞，就很難再恢復，一定會對「絕地戰警：生死與共」的票房造成傷害。卻也有人持反對意見，覺得掌摑事件早就沒什麼影響力了，喜歡該系列的粉絲就會踴躍捧場。

威爾史密斯的演藝事業黯淡了兩年，今夏力拚翻身。（路透資料照片）
威爾史密斯的演藝事業黯淡了兩年，今夏力拚翻身。（路透資料照片）

威爾史密斯 奧斯卡 好萊塢

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