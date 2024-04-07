中國男星遭爆嫖娼被封殺 消失1年多現身機場被粉絲包圍
中國一線小生李易峰2022年因嫖妓事件受影響，導致人設翻車，演藝事業全毀，微博社群也關閉，自螢光幕前消失1年半，他近日低調現身北京機場，不少粉絲聞訊而至、包圍跟拍，一路看來他心情不錯，沿路還和粉絲聊天，還開玩笑提醒緊跟的粉絲：「小心你的號(帳號)被封了。」
李易峰2007年參加選秀節目出道，2014年演出古裝劇「古劍奇譚」一躍成為炙手可熱的一線男星，未料2022年爆出涉嫌多次嫖娼事件，遭（中央社台北7日電）警方通報，曾在微博擁有逾6000多萬粉絲的李易峰，瞬間遭到所有代言品牌切割，形象一落千丈，去年一度透過直播準備復出，不料遭到網友舉報違規而中斷，全程僅現身5分鐘，但也有網友質疑並非本人。
近日有網友發現李易峰疑似自東京返回北京，立刻吸引大批粉絲前往接機，穿著一身黑衣的李易峰，戴著口罩、墨鏡掛在頭戴的棒球帽上，儘管低調還是難掩星味，眼看粉絲包圍，拿著手機對著他狂拍，還要求他「看鏡頭」，他仍和粉絲們聊天，僅開玩笑：「小心你的號(帳號)被封了。」，維持態度平和。
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