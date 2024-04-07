我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

美太平洋陸軍司令：美軍將在印太部署陸基飛彈

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

記者林怡秀／即時報導
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

揭發黃子佼性騷的吹哨者Zofia今在臉書發文，指去年6月K小姐就聯繫上她，後來打算讓事情過去，但如今決定和盤托出，K小姐表示大一時上了黃子佼的節目，和對方留下聯絡方式，2006年8月，黃子佼邀她到內湖住處，表示自己要開攝影展，請她換上泳裝拍照，她不疑有他，沒想到黃子佼竟對她伸出魔爪，將她泳褲撥開性侵得逞，成為她一輩子揮之不去的陰影。

K小姐自述是一名企業家二代，且外型亮眼，15歲便被星探發掘，她也因此嚮往進入演藝圈，並透過華視演員訓練班，上了黃子佼的節目，黃子佼不知透過何種管道得到她的聯絡方式，開始對她噓寒問暖，因為黃子佼是同校學長，讓她逐步放下戒心，2006年的夏天，黃子佼約她到住處，表明將要開攝影展，請她換上泳裝拍照，她乖乖照做，但換穿的泳衣卻是越露越多的比基尼，且黃子佼要求她擺出撩人姿勢，甚至出手撫摸她敏感部位，還要她脫掉上衣為藝術犧牲，讓當時年僅17歲的她相當惶恐不安。

她配合脫掉上衣露出雙乳讓黃子佼拍攝，沒想到黃子佼竟跨坐到她的身上，迅速脫掉她的泳褲，她極力抗拒，但黃子佼卻掏出生殖器快速進入她的身體，她驚嚇到無法動彈，內心痛苦到爆炸，任憑對方逞慾了1分多鐘，完事後黃子佼表示自己要到電視台錄影，要她自己搭捷運回家，這次經歷不但讓她明星夢碎，更對和異性的肌膚之親產生障礙，好幾段良緣就此無疾而終，如今她公開這段往事，是看到司法的判決，以及黃子佼藏在硬碟中的眾多被害少女，讓她決定挺身而出。

黃子佼 性騷 臉書

上一則

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

延伸閱讀

緊扣女童手舊畫面曝光 黃子佼連累恩師張小燕

緊扣女童手舊畫面曝光 黃子佼連累恩師張小燕
未成年性影像通報增 衛福部：黑數龐大

未成年性影像通報增 衛福部：黑數龐大
台衛福部：給孩子沒染黃童年、拒與黃子佼合作

台衛福部：給孩子沒染黃童年、拒與黃子佼合作
黃子佼買未成年性影像 温貞菱發聲：數位性暴力是犯罪

黃子佼買未成年性影像 温貞菱發聲：數位性暴力是犯罪

熱門新聞

范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
唐嫣(右三)坐在胡歌(右四)左邊，而胡歌的右邊則坐著周迅(左三)。(取材自微博)

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

2024-03-31 21:31
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01
胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了

波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」