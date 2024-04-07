影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

馬克塞林在持有大量兒童色情照片、刑期還未宣判前即輕生。（路透資料照片）

全球演藝界名人涉及「戀童」醜聞者，不乏羅曼波蘭斯基、伍迪艾倫這種等級的大師名導，他們的私德與藝術表現能否徹底切割？始終引起爭議，近年也都被同業公開抵制。而演出「歡樂合唱團」中暴躁壞小子的馬克塞林，更在被查獲家中有一堆兒童色情照片後遭逮捕，刑期宣判之前輕生。

「戀童」在歐美被視為非常嚴重的問題，若查證屬實，當事人難逃身敗名裂。曾執導「戰地琴人」、「失嬰記」等名片的羅曼波蘭斯基，被控以酒精和藥物迷姦13歲的模特兒，被捕後雖僅承認「和未成年者性交」，其他幾項被控罪名都沒認，卻藉機潛逃到法國，從此超過40多年沒再回美國，連在奧斯卡 以「戰地琴人」獲最佳導演獎都不得親赴現場領獎，大牌紅星如哈里遜福特要演出他執導的「驚狂記」，也只能飛到巴黎，因為他在美還被通緝中。

羅曼波蘭斯基因和未成年者發生性關係，逃到法國40多年、不得返美。（路透資料照片）

羅曼波蘭斯基儘管在法國演藝界還是受到推崇，好幾度得到當地電影最高榮耀凱撒獎，2020年他以「軍官與間諜 」又獲最佳導演獎，即便人沒出現，在場還是好幾位影界人士抗議、離席，奧斯卡主辦單位美國影藝學院也早就取消了他的會員身分。他最近一部電影作品「The Palace」，評價頗差，也在全球大多數區域都乏人問津。

相較於羅曼波蘭斯基，伍迪艾倫的處境更難堪，由於現任妻子順宜曾是他和舊愛米亞法蘿的養女，「戀童」標籤撕不下來，而米亞的養子女們先後跳出來表示曾遭他侵犯，使他在公眾眼前觀感更差，被迫離開拍片大本營紐約，前進歐洲大城如巴黎、倫敦、巴塞隆納等地拍戲，好不容易回美國拍了「雨天・紐約」，先是影片公司不排檔，又有提摩西夏勒梅等要角聲明往後不會再和他合作，在美國影壇幾乎被各方抵制。眼看形象已到谷底，業界不會停止封殺，年近90的伍迪也對再拍片意興闌珊。

伍迪艾倫在演藝圈形象跌谷底，好幾位大咖公開切割。（路透資料照片）

在「歡樂合唱團」中表現讓人印象深刻的馬克塞林，本來一度前途看好，卻被揭露家中有不少兒童的色情照片，儘管被捕後兩年多才要宣判刑期，他卻先一步結束自己的人生，付出慘痛的代價。昔日舊識在社群網站 上哀悼他，遭到一堆網友攻擊，稱「戀童癖不在了才好」，沒有多少人給予同情。

麥可傑克森的傳記電影，仍因為「戀童」爭議遭到抨擊。（路透資料照片）

籌拍中的麥可傑克森傳記電影，據傳並沒避諱他被控「戀童」，卻遭砲轟劇本有意誤導視聽，使他從加害人變成受害者，他雖已去世多年，關於此事的爭議仍未能停歇。