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陳小春「反黑2」開拍4個月爆停工 資金不足…上百演員被拖累

娛樂新聞組／即時報導
陳小春主演的網劇「反黑」，在2017年播出後獲得不錯反響。(取材自微博)
陳小春主演的網劇「反黑」，在2017年播出後獲得不錯反響。(取材自微博)

由港星陳小春、陳國坤主演的網劇「反黑」，在2017年開播後創下高口碑、高收視，時隔六年，該劇於去年底宣布開拍第二季，並預告投資金額高達2億元港幣。沒想到，短短幾個月時間，竟傳出劇集因資金問題停拍，受影響演員多達上百人。

香港01報導，「反黑2」除了原班人馬，還加入謝天華、陳瀅、肥媽、江嘉敏、陳山聰等人，去年底開拍時一度引起話題。有指突然停拍是因為2億天價的投資嚇壞不少「金主」，另外有傳言指，參與投資的卲氏只肯砸1000萬港幣，現階段製作團隊正在找「新金主」，並且希望能夠在4月底復工

當初加盟該劇時，陳小春曾被問到片酬問題，他表示，片酬不是最重要的，因為劇本真的很出色，而且就算資金充足，他也希望能花到製作費上，顯然對這部「反黑2」充滿期望。

其實，陳小春近年來已將演藝重心轉移至大陸，憑著參加綜藝節目席捲的人氣，接下不少代言與活動，而他近年的戲劇代表作就是「反黑」。

「反黑」自2017年播放以來，全球各平台累計播放次數約50億，在優酷已達30億點擊率，超過1億觀眾追看。而「反黑2」劇情將延續前集故事，講述以陳小春為首的反黑組探員如何與各社團鬥智鬥勇。劇情將加入大量真實新聞片段。

陳小春 投資 復工

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