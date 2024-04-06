趙本山傳身家300億… 外孫「小金庫」曝光 網讚：太會投胎了

趙本山據傳身家達300億人民幣。（取材自新華網）

67歲趙本山是大陸家喻戶曉的喜劇小品演員，曾蟬聯十幾年春晚「最受歡迎作品獎」，他也涉足影視圈，創辦本山傳媒。今年年初，趙本山的女兒趙一涵產子，他升格當外公。近日，趙一涵大方曬出兒子視頻，但網友卻被桌上成堆的金飾吸引，大讚「果然是含著金湯匙出生」。

趙本山和現任妻子馬麗娟育有龍鳳胎兒女趙一楠(牛牛)、趙一涵(球球)，這兩個孩子的出生彌補了趙本山早年和前妻生下一子，卻不幸亡故的遺憾，他將所有的愛全給了牛牛和球球。

從視頻中可見，小奶娃眼睛像葡萄一樣又大又圓，看起來十分可愛。有網友說，和外公趙本山有著幾分神似。不過，最吸睛的還是桌上滿滿的金飾，包括全套的金碗、金勺、金筷子，還有金葫蘆、金鎖片、金手環、平安扣等等。

網友看了紛紛表示，「都快趕上私人金庫了」、「果然是含著金湯匙出生」、「小傢伙太會投胎了」、「一個小娃竟然比我還有錢」。