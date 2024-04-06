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2.2萬份伴手禮送台粉 IU攻蛋選唱「超猛中文歌」

記者李姿瑩／台北即時報導
IU為台灣準備了不同的全白仙女造型。圖／摘自Naver
IU為台灣準備了不同的全白仙女造型。圖／摘自Naver

南韓「國民妹妹」IU周末在台北小巨蛋舉辦巡迴演唱會，因為2場2.2萬張門票秒殺，沒買到票的粉絲各出奇招，有人漏夜排隊等現場售票，有人直接坐在小巨蛋場館內「旁聽」，在網路上發起惡搞活動要「爬進小巨蛋下水道聽IU演唱會」。

IU抵台後認真彩排，昨晚就已經有粉絲等不及到小巨蛋內「搶先聽」，並拍成影片上網分享。IU為台灣場準備的中文歌也因此曝光，選唱告五人的「唯一」，咬字清晰發音標準，大螢幕上播放的影片也貼心打上字幕，包括歌詞加註拼音，讓粉絲們可以跟著唱。

她特地準備了2.2萬份伴手禮，進場觀眾都可獲得專屬台北場的小卡和鑰匙圈，取代南韓場的座墊。IU努力用中文介紹：「南韓場送大家座墊，因為座墊體積太大，所以這次準備了這個。雖然不是很重要，聽說成本沒有比座墊便宜，請大家記得要帶回家。」

其實早在彩排花絮曝光後，就讓粉絲激動不已，今晚演唱會開始後，小巨蛋場內從大廳到廁所全是沒買到票的粉絲，大家拿出應援物品開始跟著合唱，隨著樂曲聲拍手歡呼。

今天最後一位排到現場票券的幸運兒是凌晨加入排隊的陳先生，人生首次追星獻給IU。他開心高呼：「像中頭獎，這輩子的運氣都用在今天了。」但在他後方的粉絲可就笑不出來，想原地直接排買今日的票券，卻造成原本就在排今日券的粉絲們不滿，雙方各執一詞。

除了場外排隊，IU演唱會今天在台北小巨蛋還有一場，想購買現場釋票的粉絲仍可碰碰運氣。

IU在首爾演唱會上的造型引發粉絲模仿。圖／摘自Naver
IU在首爾演唱會上的造型引發粉絲模仿。圖／摘自Naver

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