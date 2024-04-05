「X戰警」製作人打造「謎探」 想再合作范冰冰

賽門金柏格曾與范冰冰2度合作，坦言若拍「謎探休格」第2季，考慮找老搭檔再度合作。圖／Apple TV+提供

柯林法洛近期帶來主演懸疑劇「謎探休格」，日前該劇製作人賽門金柏格、女主角艾美萊恩接受本報專訪，賽門坦言從一開始看到劇本就極度著迷，而他曾與大陸女星范冰冰 合作，笑稱若有機會拍第2季，也許能延續該劇的懸疑風格，讓柯林繼續辦案調查，「她可以演一個神祕的東方女子」。

賽門與范冰冰合作「X戰警：未來昔日」、「355：諜影特攻」等2部動作大片，他早就盛讚范冰冰的表現非常傑出，很希望再度合作，「我一直很喜歡東方文化，這部劇的開頭，我們就看到柯林在日本查案」，但他坦言現今還無暇思考第2季，「未來的事很難說，但我都是樂見其成」。

賽門提到第一次讀劇本時就愛不釋手，認為劇中這個患有恐慌症、熱愛老電影的憂鬱偵探，只有柯林法洛能演出，「但我沒與柯林合作過，一開始還很不確定，我們沒有試鏡，只請他來我家享用晚餐、聽爵士樂 」，賽門當晚便確認一定要邀請柯林主演，「這部劇擁有60年代的黑色電影風格，柯林的氣質非常適合那個年代」。