許光漢新身份揭曉了 化身「最帥八戒」學豬叫

「八戒」許光漢、劉冠廷、庾澄慶、邵雨薇將在片中一同展開冒險旅程。(甲上娛樂提供)

台灣演員許光漢 曾為奧斯卡 金像獎最佳動畫長片「蒼鷺與少年」的「蒼鷺」一角配音，富有磁性的魔力聲線瞬間引人進入魔法世界氛圍。其實早在「蒼鷺與少年」之前，許光漢就已先為「八戒」決戰未來獻出動畫配音處男秀，為了聲演八戒煞費苦心，並與導演邱立偉討論，特別為角色設計專屬聲線。

此次化身「最帥八戒」，許光漢分享：「要關在錄音室專注，花好幾天的時間完全沉浸、投入配音角色裡面，必須花費很多肺活量和心力。我覺得八戒這角色很有趣，個性調皮，行為想法很跳tone，所以跟導演、聲音老師一起設計了一些豬叫聲、呼吸聲、喘息聲，現場大家也覺得蠻好玩的。」經歷過一輪聲音表演技巧訓練，許光漢展現過人天賦，精湛表現被導演邱立偉大讚：「許光漢專業又敬業，逗趣的表演更是超乎想像！」

金獎導演邱立偉聯手三金製作團隊，不只邀來許光漢，更集結劉冠廷、庾澄慶、邵雨薇、庹宗華、許展榮、許展瑞、鍾欣凌、魏如萱多位大咖獻聲飆戲，幕後製作團隊有曾獲美國「電視奧斯卡」艾美獎 的導演布魯諾費利克斯（Bruno Felix）以及王牌監製湯昇榮出任監製坐鎮，電影配樂則是金曲製作人陳建騏為其量身打造，帶來完美的視覺聲效饗宴，視效場面磅礴浩大。