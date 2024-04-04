「吳京牌」失靈了？ 「零度極限」首日票房143元 恐成清明檔最慘電影

「零度極限」由韓庚擔綱主演。(取材自微博)

清明連假期間，大陸有不少新電影上映，其中一部由吳京參演、製作成本破億的主旋律電影「零度極限」，上映首日票房僅收143元人民幣，成為清明檔票房最慘新片。有網友說，「吳京牌」失靈了嗎？

以滑雪運動為主題的「零度極限」，由韓庚、郎月婷、尹昉主演，還有吳京、姜武、李晨等客串，可說是大牌雲集。本來是為了2022年北京冬季奧運 會而拍攝，但電影一而再、再而三改檔，去年12月底上映了一個多月，由於票房不佳，片方決定撤檔改到今年清明節檔期，但還是難救頹勢。

該片講述韓庚飾演的知名滑雪選手淩風，因為事故陷入了事業低潮，之後回到了家鄉在朋友的激勵下，重新找回了自我，最終突破極限的故事。有網友評論，「故事俗套，製作粗糙，1億的成本估計都用來請明星了。」

還有人吐槽，「零度極限」就像吳京這些年客串的「中國乒乓之絕地反擊」、「龍馬精神」等片，票房都被「含京量」給拉垮了。

業界以目前趨勢分析，「零度極限」最終票房恐怕連百萬不到，更別說回本了。