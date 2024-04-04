我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛旅行的長者 世界這3個城市值得一看

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

楊祐寧父親餐廳「元鍋」將收攤 楊爸洩天價退休金

記者楊起鳳／台北即時報導
林志玲(右)和老公(左2)常到楊祐寧(後排右)家餐廳「元鍋」用餐。圖／摘自臉書
林志玲(右)和老公(左2)常到楊祐寧(後排右)家餐廳「元鍋」用餐。圖／摘自臉書

楊祐寧是演藝圈出名的孝子，他曾為了爸爸要經營餐廳「元鍋」，斥資6300萬買下台北市莊敬路餐廳現址，讓「元鍋」升級為3.0，不過楊爸爸即將要退休，元鍋也將於5月15日結束營業，楊爸爸透露，未來現址有可能改為中央廚房，他之後就是含飴弄孫。

元鍋餐廳老饕的最愛，是信義區的亮點及明星聚會場所，包括林志玲夫妻、林心如、楊謹華、陳美鳳等人都是常客。當初楊爸爸65歲就想退休，加上房東租約到期，孝順的楊祐寧為讓爸爸能繼續經營餐廳，繼續交朋友。2017年注資6,300萬元買下新址，讓爸爸能重開「元鍋」。但如今楊爸爸真的要退休了，5月15日將畫上句點。

楊爸爸透露，現在餐廳老客人全都將五月份訂滿了，笑說「連楊祐寧都訂不到」，原本楊祐寧的姊姊打算接手，但是楊爸爸說：「主要是她只能做些特定的菜，楊祐寧有說再弄一間私廚給我，但想想算了啦！」他說楊祐寧說要養他，要給他生活費，開出每月5萬元，他心想哪夠？結果是人民幣5萬，不過全交給楊祐寧媽媽保管。

提起楊祐寧的兩個女兒，楊爸爸驕傲得不得了，表示在孫女心目中他排第二，第一名是奶奶，至於楊祐寧？他笑說：「排第7啦！他之後要去北京拍戲三個月，所以最近正積極培養父女感情，希望排名能前面一點。」

林志玲(右)夫妻都是元鍋餐廳的常客。圖／摘自臉書
林志玲(右)夫妻都是元鍋餐廳的常客。圖／摘自臉書

退休 林志玲 林心如

上一則

名導16年前就慧眼相中吳慷仁 驚曝張曼玉奪后秘辛

延伸閱讀

陳美鳳為「功夫熊貓4」配音 化「聲」邪惡大反派

陳美鳳為「功夫熊貓4」配音 化「聲」邪惡大反派
湖北老人個資被賣 退休金遭盜領領16年、金額逾20萬元

湖北老人個資被賣 退休金遭盜領領16年、金額逾20萬元
48歲金鐘女星六月曬慶生照 一雙鉛筆腿意外成焦點

48歲金鐘女星六月曬慶生照 一雙鉛筆腿意外成焦點
痛心虐童案 林心如喊該給交代

痛心虐童案 林心如喊該給交代

熱門新聞

胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
劉德華（右）被網民友拍到在義大利拍攝「無名之輩2」。（取材自小紅書）

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

2024-03-30 07:45
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友