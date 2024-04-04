楊祐寧父親餐廳「元鍋」將收攤 楊爸洩天價退休金
楊祐寧是演藝圈出名的孝子，他曾為了爸爸要經營餐廳「元鍋」，斥資6300萬買下台北市莊敬路餐廳現址，讓「元鍋」升級為3.0，不過楊爸爸即將要退休，元鍋也將於5月15日結束營業，楊爸爸透露，未來現址有可能改為中央廚房，他之後就是含飴弄孫。
元鍋餐廳老饕的最愛，是信義區的亮點及明星聚會場所，包括林志玲夫妻、林心如、楊謹華、陳美鳳等人都是常客。當初楊爸爸65歲就想退休，加上房東租約到期，孝順的楊祐寧為讓爸爸能繼續經營餐廳，繼續交朋友。2017年注資6,300萬元買下新址，讓爸爸能重開「元鍋」。但如今楊爸爸真的要退休了，5月15日將畫上句點。
楊爸爸透露，現在餐廳老客人全都將五月份訂滿了，笑說「連楊祐寧都訂不到」，原本楊祐寧的姊姊打算接手，但是楊爸爸說：「主要是她只能做些特定的菜，楊祐寧有說再弄一間私廚給我，但想想算了啦！」他說楊祐寧說要養他，要給他生活費，開出每月5萬元，他心想哪夠？結果是人民幣5萬，不過全交給楊祐寧媽媽保管。
提起楊祐寧的兩個女兒，楊爸爸驕傲得不得了，表示在孫女心目中他排第二，第一名是奶奶，至於楊祐寧？他笑說：「排第7啦！他之後要去北京拍戲三個月，所以最近正積極培養父女感情，希望排名能前面一點。」
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