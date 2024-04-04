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持兒少性影像獲緩起訴 台保護司：黃子佼是性犯罪共犯

中央社台北4日電
台灣藝人黃子佼（中）被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片，衛福部批黃子佼形同兒少性剝削犯罪結構共犯。（聯合報資料照片）
台灣藝人黃子佼（中）被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片，衛福部批黃子佼形同兒少性剝削犯罪結構共犯。（聯合報資料照片）

台灣藝人黃子佼被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲他持有多個兒少性影像，予以緩起訴。台灣衛福部保護司長張秀鴛今天表示，黃子佼違法購買偷拍影片形同性犯罪共犯，助長不法風氣。

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，台北地檢署偵辦後，查無客觀事證，且告訴人與黃男和解並撤回告訴，予不起訴。檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，昨天將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

黃子佼持有未成年不雅片掀起社會輿論譁然，張秀鴛今天接受媒體電訪時直言，網路上誘拐詐取偷拍性影像的方式五花八門，黃子佼向非法網站購買影片，她表示這樣的行為就是「性犯罪共犯」，助長不肖分子用各種方法拐騙孩子。

張秀鴛表示，黃子佼作為一名公眾人物，這樣的行為更不妥；目前性影像處理平台，每個月約有400件，預計4月中旬召開記者會，說明平台受理案件成果。

台灣諮商心理師公會全聯會理事羅惠群也說，黃子佼的行為涉及供需，有需求就會引來更多不肖份子偷拍，衍生數位性暴力、復仇式色情如分手後散布親密照等行為。

無論是不是偷拍，羅惠群指出，光是不雅影像在網路上流傳這件事本身，就讓這些被拍攝的未成年人不知道如面對異樣眼光，陷入害怕、眼光的焦慮中，比方說在學校中旁人一個眼神飄來，可能就會忍不住胡思亂想，造成心理很大負擔，出現嚴重恐慌、憂鬱，最可怕的是，「網路上的東西無法有效下架」。

而這些影響是相當長遠的，羅惠群以過去看到的個案經驗為例說明，曾遭遇親密關係暴力事件，無論是肢體、性侵害還是口語、情緒勒索，或影片、照片在外流傳，都會造成受害者對人的信任下降，影響後來的親密關係發展。

羅惠群碰到很多來求助的個案，發生事情時年紀很小，就算現在已經20歲、30歲了，仍飽受從前創傷困擾，也許一開始還不錯，只要對方開始有些親密舉動，或是觸動受害者創傷的行動時，就會整個人縮起來，往往讓追求者搞不清楚狀況，從而會衍生更多新的創傷跟挫敗。

黃子佼 法網

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