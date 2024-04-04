全鐘瑞被爆校園霸凌公司回應了 韓韶禧也捲校暴疑點多

南韓 娛樂圈近日爆出《和我老公結婚吧》「反派小三」宋昰昀曾是校園霸凌加害者，曾對著男學生掌摑一個半小時，被校方強制轉學，而經紀公司也出面證實此事。因出演《燃燒烈愛》、《紙房子：韓國篇》爆紅的女星全鐘瑞近日也接著被爆出校園霸凌，不過經紀公司火速澄清否認。

另外，前陣子捲入柳俊烈、惠利三角戀的韓韶禧也被爆出校園霸凌，但發文者內容疑點重重，讓外界直呼根本是牆倒眾人推。

因出演《燃燒烈愛》、《紙房子：韓國篇》的女星全鐘瑞，近日在韓劇 《不可能的婚禮》表現不俗，前陣子還因為道奇 隊開球展現的火辣身姿而登上熱搜，聲勢如日中天。不料她日前卻被爆出校園霸凌，一名匿名網友在網上發文稱自己是全鐘瑞的校園霸凌受害者，並稱全鐘瑞經常毫無理由搶別的同學的衣服，若對方不從就出聲辱罵並動手打人。

原PO表示自己曾拒絕對方，怎料竟遭受全的追趕，直到自己躲進廁所才平息。另外他也表示自己過去經常試圖發布有關全的霸凌文章，但都遭到對方公司刪除。

全鐘瑞所屬公司ANDMARQ則在事件曝光後火速發表回應，否認該篇控訴文章的所有指控。ANDMARQ表示已向全鐘瑞本人及周遭的人確認事實，並確信該篇文章內容不屬實。並指出爆料文明顯看上去謊話連篇，並保證會向散播虛假訊息的人採取強力行動，公司將繼續竭盡全力保護女演員的榮譽和權利。

另外，前陣子捲入柳俊烈、惠利三角戀的韓韶禧也在今日爆出校園霸凌，發文者在文末給出現所稱霸凌自己的人就是上傳「狗狗拿刀圖片」的藝人。他稱自己曾是韓韶禧的同學，控訴韓韶禧會嘲笑他人長相，並在上學時背著各種名牌包包、不穿制服穿著私服到學校上課，經常違反校規，還把班導弄哭。原PO說韓韶禧曾對他說的髒話如匕首般插向自己，對他說過的髒話到現在都還記得，導致現在還得去看精神科。

不過該篇爆料文曝光後引起不少網友質疑，認為韓韶禧過去家裡經濟狀況不是很好，不可能背名牌包，認為是黑粉在寫小作文，也有網友認為是牆倒眾人推，「韓韶禧以前家裡窮哪有可能天天背名牌包」、「一般出現這種新聞就是有人在造謠」、「毫無根據的小作文」。