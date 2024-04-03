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張棟樑演家暴男友 毒舌導師爾冬陞讚「天生的變態」

娛樂新聞組／即時報導
徐若晗被指演不出害怕的感覺。(取材自微博)
徐若晗被指演不出害怕的感覺。(取材自微博)

綜藝節目「無限超越班2」播出以來熱度攀升、話題不斷，在近日播出的一期中，男藝人張棟樑挑戰和自己反差感極大的「變態男」，沒想到獲得毒舌導師們一致肯定，爾冬陞還讚他是「天生的變態」。

張棟樑2006年主演台灣電視劇「微笑Pasta」暴紅，被封為「微笑王子」，更唱紅「當你孤單你會想起誰」、「北極星的眼淚」等經典歌曲，但在事業巔峰之際，他卻突然淡出演藝圈近3年。直到2022年，王心凌在「乘風破浪3」掀起回憶殺，讓同在「微笑Pasta」演出的他因此登上熱搜。

近日，張棟樑以演員身分參與「無限超越班2」，在演技考驗中，他合作女星徐若晗，扮演瘋狂求復合的前男友。只見他出場時，穿著西裝，一派斯文，沒想到在要求徐若晗復合被拒後，他發狠拉扯，甚至強迫對方戴上求婚戒指。

張棟樑在表演中時而微笑、時而暴走，一秒切換表情的演技獲得導師們好評，爾冬陞誇他是「天生的變態」，寧靜也直說張棟梁「真的很變態」。還有不少網友說，「我要被張棟樑嚇死了」、「看完之後手都在抖」、「張棟梁真的好適合這種角色，超帶感」。

不過，也有不少網友認為，和他對戲的徐若晗「拖後腿」，指她演不出害怕的感覺，就一副呆呆的感覺，讓人瞬間出戲。

張棟樑的演技獲得導師們的盛讚。(取材自微博)
張棟樑的演技獲得導師們的盛讚。(取材自微博)

王心凌

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