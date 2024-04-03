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「好聲音」風波後神隱8個月… 那英傳要在這檔綜藝中復出

娛樂新聞組／即時報導
那英已經銷聲匿跡好長一段時間。(取材自微博)
那英已經銷聲匿跡好長一段時間。(取材自微博)

大陸知名歌手那英，去年被已故歌手李玟生前音檔爆出「中國好聲音」的黑料後，幾乎在演藝圈銷聲匿跡。近日，有大V博主爆料，浙江衛視綜藝「青春環遊記」第五季即將錄製，那英將以嘉賓身分現身。此消息引起網友關注，有人期待她的復出，也有人表示「不想看到她」。

李玟生前傳出遭綜藝節目「中國好聲音」霸凌，當時網友紛紛質疑，為何節目的其他導師都不願站出來說話，輿論也漸漸燒到多次擔任導師的那英，她和姊姊那辛一度遭控「最黑兩姊妹，不簽約就別想晉級」。

負面消息爆出後，那英陸續傳出被封殺、帶著4.5億資產移居英國等諸多消息，不過她都沒有回應，神隱了近8個月。從她的社交平台帳號可見，最新一則自拍短片還停留在2023年7月，下方的留言幾乎都是在罵她。

去年底，那英傳出將參加「歌手2024」，當時引起不少網友反彈，紛紛喊話「為什麼還有那英」、「那英又出來了」、「能不能別來啊」、「那英別來亂」。

其實，除了李玟事件，那英去年也曾捲入刀郎「羅剎海市」風波，歌詞中「未曾開言先轉腚，那馬戶不知道它是一頭驢，那又鳥不知道它是一隻雞」，疑似在暗諷那英曾評論刀郎的歌「不具審美觀點，沒有音樂性」、「聽刀郎歌的都是一些農民」。

之後，那英遭抵制，不僅澳門演唱會門票滯銷，音樂節也被除名，逼得那英暫停各項工作。直到近日才又爆出疑似復出消息。據悉，「青春環遊記」是一檔由浙江衛視推出的文化旅遊探索類綜藝節目。

李玟 中國好聲音 澳門

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