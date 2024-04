何美(左)跟美籍男友Cody交往超過4年。圖/摘自IG

女星何美一早被大地震 震醒,第一時間在床上嚇到不知所措,美籍男友Cody立即男友力爆發翻身抱住她保護著她,讓她很是感動,由於事發突然,本著把握當下的心情,脫口求婚的她一舉達陣。

她在IG限時動態表示發生地震之後,房外不斷傳出東西掉落的聲音,加上餘震不斷,Cody在過程中告白「I love you(我愛妳)」,她回「I love you too(我也愛你)」。此回震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里,芮氏規模7.2,她當下相當擔心住在花蓮的家人,等待打電話、傳訊息的期間相當著急,又問Cody「Should we get marry(我們要結婚嗎)」,Cody二話不說回「Yes」,