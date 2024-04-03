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地震第一時間不跑竟去打開冰箱？ 謝忻解密原因

記者葉君遠／即時報導
謝忻地震來時和化妝師抱一起尖叫，還衝到下面躲餘震。（Threads社群平台）
謝忻地震來時和化妝師抱一起尖叫，還衝到下面躲餘震。（Threads社群平台）

台灣今天上午7時58分發生7.2規模地震，全台劇烈搖晃，謝忻在Threads社群平台發文，第一時間打開門和冰箱，然後跟化妝師抱一起尖叫大哭，貼文一出，大家都好奇，為何地震來臨那一刻，不是躲起來或直接往外跑，而是打開冰箱，她隨後親自解密原因。

謝忻稍早Threads社群平台表示：「我立刻把家裡的門打開冰箱也打開。 然後跟化妝師兩個人抱在一起： 一個尖叫一個大哭。 然後比較不搖的時候就衝到1樓⋯ （現在躲在1樓管理室不敢回家）。」隨後發生餘震，她則崩潰表示：「又來第二次，我真的要瘋了！ 我現在直接在我家大門門口化妝。」

過去眾多的地震防範文都有各種措施，但從未見過打開冰箱，詢問謝忻，她說，「就是怕沒東西吃，所以要開冰箱」，原來，她腦中有多年前921大地震的回憶，當時松山民宅倒塌，有一家人被困，就是靠著冰箱裡的食物才活下來，「但我打開了冰箱，發現裡面只剩下酒，靠杯，開了也沒用」，她平時都是外食，所以冰箱裡根本沒屯貨，「我天天外食，才會吃到寶林」。

她說，第一時間嚇到，後來直播，又餘震多次，「我每一次都再被嚇到，不穿鞋跑下樓，就這麼來來回回三次，看我直播的人，一定都聽到我尖叫，中斷」，上次大地震來時，她躲桌下，穿太性感還被懷疑露點，這次她說，也有些性感，但應該沒露到。

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