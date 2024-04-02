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NewJeans台北拍攝爆爭議 台灣團隊道歉：韓方不知情

記者李姿瑩、中央社台北2日電
南韓超人氣女團NewJeans。圖／摘自IG
南韓超人氣女團NewJeans。圖／摘自IG

南韓超人氣女團NewJeans日前在台北拍攝，被踢爆工作人員態度惡劣，且聘僱臨演卻沒遵守「勞基法」最低薪資規定，稍早台灣製作公司「雷宮製作」公開道歉，表示韓方完全不知情。

南韓女團NewJeans日前在台北街頭拍攝，被路人拍下工作花絮照片，事後卻被民眾指控工作人員態度惡劣，甚至要求檢查手機、刪除照片，連五月天主唱阿信發文寫「NewJeans在台北」都被迫刪除。

外界不解NewJeans明明在大馬路上出沒，為何粉絲禁止別人討論，看不下去的網友爆料，原來拍攝團隊根本沒申請封街，只是申請道路使用權，所以無法驅離圍觀民眾。

工作人員不希望花絮照片曝光，強硬禁止圍觀者拍照，甚至直接檢查居民手機，導致爆料者覺得太離譜。更誇張的是，拍攝團隊招募臨演的訊息被網友找出，時薪完全不符合勞基法，已經明顯構成違法。

對此台灣製作公司「雷宮製作」在社群媒體發文道歉，「關於媒體報導南韓女孩團體於3/30拍攝的MV爭議，造成誤解與紛擾，至感歉意」。

製作公司解釋，臨演經網路招募PO文內容不當一事，「此為本公司與和本公司簽約之演員經紀公司之責任，日後定將留意並提醒遵法辦理。」此外也強調南韓女團及韓方拍攝相關人士，對招募一事全然不知情，且有支付合理費用。

最後台灣製作公司「雷宮製作」再度道歉，「因這次事件而受波及或影響的女團及相關人士，本公司致上深深的歉意。爾後本公司會特別留意，避免造成誤會或誤解，特此聲明。」

南韓 社群媒體

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