寵粉事蹟再添一樁… 楊冪化身美人魚潛水 只為慶祝「它」18歲

楊冪化身美人魚潛水，感動不少粉絲。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪 是圈內有名的寵粉女王，對粉絲願望有求必應，曾多次登上熱搜。4月1日是楊冪官方粉絲團成立18周年，她為了給粉絲驚喜，特地變身美人魚，還下水拍攝影片，畫面曝光後，讓粉絲看了直呼感動。

楊冪曾經親筆寫信為粉絲團獻上祝福，也曾穿著會服拍影片、在見面會準備暖心禮物。近日，楊冪工作室曬出一段影片，旁白寫著，「傳說在海的深處，住著小美人魚。岸上的世界，是什麼樣的呢？她總是這樣抬頭望。後來，她長大了，她歷經磨礪，終於成功上岸」，畫面中可見楊冪穿著膚色上衣，搭配美人魚標誌尾巴，努力游向水中有光照進的地方，最後還手筆心型。

楊冪以潛水方式呈現一路走來的不容易，「魚尾拍過光漏進來的地方，上岸吧，去該去的地方。站在岸上，她擁有了自由，走向更廣闊的世界」，楊冪並送上鼓勵祝福：「生日快樂，彼此約定，向光而行」。

網友看了影片紛紛大讚，「楊冪真的浪浪漫到極致，竟然為粉絲換上美魚尾巴」、「被認真對待的感覺真的很感動」、「楊冪我要纏你一輩子」、「她給了我們最盛大的成年禮」、「楊冪讓我哭暈了」。