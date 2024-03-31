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劉亦菲「咬手撕嘴皮」被拍… 秒登香港地鐵跑馬燈 網：仙女社死

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲咬手指、撕嘴皮的小動作被拍下。(取材自微博)
劉亦菲咬手指、撕嘴皮的小動作被拍下。(取材自微博)

大陸知名藝人劉亦菲因長相清麗、氣質脫俗，是許多粉絲心目中的「神仙姐姐」。近日，劉亦菲趁著工作空檔來到香港遊玩，沒想到卻因為一個習慣動作，登上香港地鐵的LED燈板。網友看了笑翻，紛紛表示「神仙姐姐面子沒了」。

當天，劉亦菲一身休閒、帶著墨鏡現身在海洋公園遊玩，意外被網友拍下她邊咬手指、撕嘴皮，邊看海洋生物的照片。沒想到照片被上傳到網路後，沒多久，香港地鐵LED燈板便出現「劉亦菲低調來港遊樂園，邊咬手指邊看海洋生物」標語，相關話題迅速成為話題。

據悉，香港地鐵廣告版不時會出現各類新聞標題，讓民眾搭車時也能接收最新資訊，劉亦菲難得來香港，卻沒想到意外成了當地的熱門娛樂話題。

對此，網友紛紛調侃，「劉亦菲：我不要面子的嗎」、「仙女社死」、「全世界都知道劉亦菲會咬手指了」、「大明星就是啥都被眾人關注」，隨後有鐵粉翻出舊照，證實劉亦菲經常不自覺撕嘴皮，應該是習慣動作。

其實，劉亦菲不是第一次被拍到出糗，2022年時，她趁著拍電視劇「去有風的地方」空檔，逛了當地的夜晚市集，但不知道是不是逛得太起勁，準備轉身離開時竟差點撞上一旁的電線杆，而這驚險的一幕也被狗仔拍下來。讓網友紛紛留言「想當那根電線桿」，引起熱議。

劉亦菲登上香港地鐵的LED燈板。(取材自微博)
劉亦菲登上香港地鐵的LED燈板。(取材自微博)

劉亦菲 香港 地鐵

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