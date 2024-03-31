女星被傳「不自然整形」曬鼻孔自清：媽第一個打死我

謝京穎貼出鼻孔照澄清。圖／摘自IG

台灣8點檔女星謝京穎近期演出民視「愛的榮耀」，劇中隱藏身分使壞的神情，令觀眾印象深刻，還觀察到她高挺的鼻子疑似動過手腳，甚至質疑她「整得不自然」，看到網友留言詢問，她忍不住在IG限時動態發文，感慨：「無言透頂。」

謝京穎坦言，其實很多人問過類似整鼻問題，她曬出側臉照，顯示鼻子直又挺，鼻翼圓潤豐滿，「我這鼻子真的是媽生鼻子，不管是高度還是小鷹鉤鼻還是駝峰，我都沒有動過」，對於很多看8點檔的觀眾說她整形整得不自然，她更是無言，「不要這樣子亂講，說得你很了解我、每天跟我相處看我動刀了一樣。」