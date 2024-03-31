阿湯分手俄羅斯名媛 因「前夫」太可怕？

湯姆克魯斯對私事一向不太張揚，各方對他上一段戀情為何結束，眾說紛紜。（路透資料照片）

影壇超級巨星湯姆克魯斯 ，去年12月初才爆出和俄羅斯 名媛艾西娜卡洛娃秘密約會許久，不料這段感情火速在今年畫下句點。

八卦刊物稱阿湯一頭熱的向艾西娜提出要結婚，讓她答應之後愈想愈不對、決定主動提分手，但根據「紐約郵報」八卦版的最新報導，有內部人士透露，阿湯身旁的公關團隊斬斷他的桃花，是因為艾西娜的前夫、俄羅斯的寡頭富商狄米屈茲韋特柯夫太愛到處放話，毫不忌諱公開所有相關人等的隱私，倘若阿湯繼續和艾西娜在一起，難保哪一天不會變成狄米屈口中的話題，到時候就不妙了。

儘管在演藝圈走紅30多年，大多數觀眾對於湯姆克魯斯仍不是完全了解，他有很多生活上的秘密，絕不輕易對外公開，因而他的團隊也都很清楚，保護他的隱私權，比什麼都重要。而狄米屈之前曾在湯姆克魯斯和艾西娜卡洛娃戀情曝光時接受專訪，講了一堆艾西娜熱愛奢華享受的故事，還警告阿湯：「小心這個女人，她並不便宜。」對自己前妻都能講成這樣，足見狄米屈根本口無遮攔。