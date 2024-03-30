「哥吉拉」童星長大了 美顏、纖細腰身引網友讚嘆

童星出身的凱莉霍特演出「哥吉拉」系列多年，已長成亭亭玉立的美少女。圖／華納兄弟提供

怪獸宇宙帶來最新電影「哥吉拉與金剛：新帝國」由前集主角蕾貝卡霍爾，搭配丹史蒂文斯、布萊恩泰瑞亨利共同主演，這一回蕾貝卡再度與金剛聯繫的伊維族聾啞少女吉雅（凱莉霍特爾 飾演）合作，凱莉也一改3年前的可愛，長成亭亭玉立的少女，無論是極致美顏，或是纖細腰身，先前甫在首映會現身就已經獲得極大關注，蕾貝卡也說這次與凱莉的合作更為緊密，「我把自己平時當母親的心境，完全投入到這部電影裡面」。

提到再度與兩大怪獸哥吉拉、金剛合作，曾主演「美女與野獸」的丹史蒂文斯笑說想帶「迷你金剛」去開車兜風，立刻被蕾貝卡揶揄「小心哦，牠在車裡應該會悶到發飆」，笑翻眾人。

蕾貝卡在上一集已經可以透過簡單的手語與金剛聯繫，坦言如果要從兩隻怪獸當中選一個，一定會選「金剛」，「我與金剛的對戲比較多，我彷彿可以跟牠促膝長談呢」，再度被布萊恩吐槽，「所以你們會傳簡訊嗎？會不會互相傳訊說『你好嗎？最近怎麼樣』之類的問候」，逗得蕾貝卡哈哈大笑。