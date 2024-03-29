胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜出現在東京都世田谷區的蘆花桓春園裡，和一名熟女悠閒散步，熟女緊緊靠著他，還伸手勾住他的臂膀，因為當地賞櫻 人潮眾多，台灣遊客在拍照時認出是台灣綜藝大哥，而熟女頭髮凌亂認、戴著口罩 看不出是誰，留心多拍了兩張照片，也留下了許多懸疑。

致電胡瓜，他說人確實在東京，趁著年假未收，帶著員工和家人來旅遊，那個身材削瘦的長髮女子，就是正宮丁柔安無誤。丁柔安笑說，這趟就是來賞櫻花的，「沒想到日本 天氣還很寒冷，導致花期整個往後延，我們找了很多地方，樹上都只有含苞，沒有大開，聽他們說，這天氣已經回到30年前的那個時期的狀態，而且每天都很怪，一天刮大風、下大雨，隔日又大太陽。」

丁柔安說，「我們找了好幾個地方，都沒有花，一度想衝去橫濱，但後來算了，就留在東京享受燒肉和河豚，河豚是我們來這裡必吃的，無論烤的、炸的，都超級美味，這麼多年了，如果沒吃到，就好像沒來過這裡，不過我心中最愛的叫『蟹道樂』，就是門口掛著超級大螃蟹的那家店，非常非常好吃。」她說胡瓜此行還好友去看了球賽，悠閒滿足。

日本遇上櫻花遲遲不開的現象，讓許多興沖沖赴日的國人都撲了個空，甚至當地櫻花季活動都不得不起跑開辦了，樹上卻毫無櫻花的奇異現象。朝日新聞報導，1991年至2020年的東京平均櫻花開花日是3月24日，但這一天已經過去，櫻花卻遲遲不開。東京管區氣象台負責人表示，「預估開花還要等上數天時間」。

胡瓜下周一就返回台灣工作，他開心的是，赴TVBS開的新節「拜託ATM」收視率已飆升至全國第3名。