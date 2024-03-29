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憑「奧本海默」奪奧斯卡最佳導演 諾蘭將獲封英爵位

中央社倫敦29日綜合外電報導
英國知名導演克里斯多福諾蘭和妻子艾瑪湯瑪斯。（路透）
英國知名導演克里斯多福諾蘭和妻子艾瑪湯瑪斯。（路透）

英國知名導演克里斯多福諾蘭剛憑傳記片「奧本海默」（Oppenheimer）獲得奧斯卡金像獎多項大獎肯定，他將因為對電影產業的貢獻而獲封英國下級勳位爵士（Knight Bachelor）。

英國政府昨天指出，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的妻子、電影製片艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）也將獲頒爵級司令勳章（DBE）。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）建議的授勳名單中，還包括一些科技業領袖。

路透社報導，「奧本海默」是一部關於首顆原子彈研發競賽的賣座鉅片，這部電影本月稍早在奧斯卡金像獎頒獎典禮奪得7個獎項，包括最佳影片和最佳導演，這也是克里斯多福諾蘭首度獲得奧斯卡獎

克里斯多福諾蘭執導生涯還創作許多備受讚譽的電影，包括「星際效應」（Interstellar）、「全面啟動」（Inception）、「敦克爾克大行動」（Dunkirk）和蝙蝠俠「黑暗騎士」（The Dark Knight）三部曲等片。

他為「奧本海默」撰寫劇本，並和妻子一同擔任這部電影的製片。

這次獲得爵位的其他知名人士，還有谷歌（Google）旗下人工智慧（AI）公司DeepMind的執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。

奧斯卡獎 奧本海默 人工智慧

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