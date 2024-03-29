奧本海默睽違數月在日本上映 東京電影院低調宣傳

「奧本海默」終於登上日本大銀幕。（美聯社）

抱走奧斯卡最佳影片獎的好萊塢鉅片「奧本海默 」（Oppenheimer）今天終於登上日本 大銀幕。電影講述策畫製造原子彈的科學家奧本海默，在日本這是高度敏感且勾起情緒的主題。

法新社報導，這部美國大片去年7月和電影「Barbie芭比 」（Barbie）同時在美國和其他多國上映，引發2部片連鎖爆紅現象，被電影觀眾稱為「芭本海默」（Barbenheimer）。

不過，自去年8月「Barbie芭比」在日本上映後，「奧本海默」明顯在當地戲院缺席數月之久。

當時官方並未提供任何解釋，使外界揣測這部電影在日本上映恐會引起過多爭議。日本是在戰爭期間唯一遭受核武攻擊的國家。

美國於1945年分別在日本廣島市和長崎市投下原子彈，各造成14萬人和7萬4000人死亡，數日後第2次世界大戰結束。

「奧本海默」今天在東京市中心一家大型劇院播映，現場並未看見一部全球大片預期會出現的顯眼宣傳品。

相形之下，「奧本海默」只有一小張宣傳海報。這部拍攝預算1億美元的電影，橫掃全球累計近10億美元票房。

廣島市國際電影節主席部谷京子向法新社表示，她發現這部電影「非常以美國為中心」，「廣島人真的能耐住性子觀賞這部片嗎？」

廣島市曾在本月稍早舉辦「奧本海默」特映會，會後原子彈事件倖存者、96歲前廣島市市長平岡敬表示：「這部電影應該對原子武器的可怕之處做出更多敘述和描繪。」