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網紅出身的她演「仙界第一美女」 一登場被吐槽：審美有問題…

娛樂新聞組／即時報導
趙麗穎飾演靈界碧蒼王沈璃，李嘉琦是她的情敵。(取材自微博)
趙麗穎飾演靈界碧蒼王沈璃，李嘉琦是她的情敵。(取材自微博)

趙麗穎、林更新主演的仙俠劇「與鳳行」日前開播，獨特的輕喜劇風格，引發不少話題。但其中飾演「仙界第一美女」的李嘉琦（原名辣目洋子），引起網友吐槽，是「整部劇唯一一個選角失敗」，還有人質疑，「到底是誰審美出了問題？」

「與鳳行」改編自九鷺非香小說「本王在此」，講述趙麗穎飾演的靈界碧蒼王沈璃，在逃婚過程中意外遇到林更新飾演的神行止，兩人在一起除惡揚善、互生情愫。而「仙界第一美女」幽蘭是趙麗穎的情敵，但當李嘉琦一登場，觀眾們紛紛傻眼。

原著中的幽蘭容貌絕世、氣質清冷，而李嘉琦外貌不符合傳統審美的美女標準，她的氣質更偏向於喜劇風格，與幽蘭神女的設定相差甚遠。對此，網友毫不客氣吐槽，「你見過實力如此懸殊的情敵嗎」、「本來挺想看的，有她就不想看了」，還有人說，「嚇到我了！拳頭硬了，別拉我」。

據悉，原名辣目洋子的李嘉琦是網紅出身，因演出電視劇「我叫劉金鳳」走紅，也曾參演「玉樓春」、「沒有工作的一年」，之後頻頻露臉各大綜藝節目。

但她上「五十公里桃花塢2」時，被發現私下轉賣同節目班底尹浩宇錄影時贈送的禮物，事情過去一年後，「五十公里桃花塢3」播出，李嘉琦又重遇尹浩宇，她哽咽著不斷道歉，一度引起議論。

李嘉琦扮演「仙界第一美女」，引起網友瘋狂吐槽。(取材自微博)
李嘉琦扮演「仙界第一美女」，引起網友瘋狂吐槽。(取材自微博)

趙麗穎

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